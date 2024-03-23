كرواتيا تبلغ النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح أمام توتس

فازت مصر بالمباراة الأولى أمام منتخب نيوزيلندا

تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على المنتخب التونسي بركلات الترجيح

مصر تواجه كرواتيا في النهائي وتونس ستواجه نيوزيلندا لتحديد المركز الثالث

بعد المباراة الأولى في سلسلة FIFA لعام 2024 مصر™ التي فاز ب المنتخب المصري بهدف يتيم على حساب منافسه منتخب نيوزيلندا، جمعت سهرة السبت مواجهة بين منتخب تونس وكرواتيا في إطار نصف النهائي الثاني، وهي المباراة التي كانت مغلقة مع الكثير من الحسابات.

النتائج

سلسلة FIFAلعام 2024 مصر™ تونس 0-0 كرواتيا (تأهل كرواتيا بركلات الترجيح 5-4)

عرفت تشكيلة تونس العديد من التغييرات مقارنة بكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بداية السنة الجارية، بسبب غياب عدة لاعبين على غرار يوسف المساكني، علي معلول وإلياس السخيري، بالإضافة إلى إصابة اللاعب محمد الحاج محمود، الذي أحس بآلام وقرر الطاقم الطبي إعفاءه من اللقاء.

وشهدنا لأول لقطة خطيرة في المباراة بعد ركلة حرة غير مباشرة وعرضية رائعة انتهت برأسية حمزة الغلاسي سكنت شباك منتخب كرواتيا، لكن الحكم المصري محمد معروف ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية VAR والتأكد من وجود تسلل.

وحصل المنتخب التونسي على لقطة خيرة جداً في الشوط الثاني، بعد عرضية رائعة انتهت برأسية من سيف الله لطيف، لكن كرة الأخير علت المرمى بقليل مفوتاً على منتخب بلاده هدفاً محققاً.

وفي الوقت بدل الضائع سدد ماركو باسيليتش بقوة من خارج منطقة العمليات لكن الكرة أوقفها الحارس بشير بن سعيد على مرتين.

وانتهى الوقت الرسمي من دون أهداف بين تونس كرواتيا، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا الذي سيواجه مصر في النهائي، فيما ستلعب تونس مع نيوزيلندا مباراة تحديد المركز الثالث.

سلسلة FIFA لعام 2024™ مصر: تونس - كرواتيا 03:00

سلسلة FIFAلعام 2024 مصر™: تونس - مصر Previous 01 / 04 Bruno Petkovic of Croatia is challenged by Hamza Jelasi and Dylan Bronn of Tunisia 02 / 04 Hamza Rafia of Tunisia is challenged by Luka Modric of Croatia 03 / 04 Luka Modric of Croatia battles for possession with Oussama Haddadi of Tunisia 04 / 04 Borna Sosa of Croatia battles for possession with Hamza Rafia of Tunisia Next

الفرص الفريدة التي تقدمها سلسلة FIFA™

تسمح بطولات FIFA سلسلة™ للاتحادات الأعضاء في FIFA بالمشاركة في مباريات ذات معنى ومشاركة تجاربها مع نظرائها من أجزاء أخرى من العالم. يوفر المشروع التجريبي فرصة للتطوير الفني، وقد أشادت الفرق المشاركة بالفرص الفريدة التي توفرها هذه المبادرة.

الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA™ 03:09

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