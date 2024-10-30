مجتمع كرة القدم في أوزبكستان سيستفيد من مجمع ملعب دوستليك المحدث

تركيب أضواء كاشفة في مركز التدريب الوطني التابع لاتحاد كرة القدم في أوزبكستان

ستستفيد منها الفرق الوطنية وكرة القدم للرجال والسيدات والأندية

تم استخدام أموال برنامج FIFA Forward لبناء المجمع

حصل مستقبل تطوير كرة القدم في أوزبكستان على دفعة كبيرة من خلال بناء الأضواء الكاشفة في استاد دستليك في طشقند، لتكتمل بذلك المرحلة الثالثة من تحديثات مركز التدريب الوطني.

منذ تأسيس اتحاد أوزبكستان لكرة القدم في عام 1993، لم يكن لدى الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم ملعب تدريب خاص به، مما حد من قدرة الدولة على خدمة أصحاب المصلحة في كرة القدم في البلاد وإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسة بشكل مناسب.

وقد تمكن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم من توفير منشأة ذات معايير دولية تدعم جميع مجالات كرة القدم في أوزبكستان وتعزز كرة القدم على المستوى الوطني والإقليمي.

وبمساعدة من برنامج FIFA Forward - الذي يوفر للاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً تمويلاً لمشاريع مصممة خصيصاً في مجال كرة القدم - تمكن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم من إجراء تحسينات مطردة على المنشأة التي يمكنها الآن خدمة مجتمع كرة القدم الأوسع.

وقال سانجيفان بالاسينغهام، مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في آسيا وأوقيانوسيا: "البنية التحتية هي إحدى أهم ركائز تطوير كرة القدم. مشروع الأضواء الكاشفة المكتمل في ملعب دستليك إن تي سي الرئيسي سيمكن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم من استضافة المباريات الدولية والمحلية للمحترفين في الملعب“. وأضاف ”تسمح جودة الإضاءة ببث المباريات بأعلى دقة ممكنة، وأصبح بإمكان الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم الآن جدولة المباريات بشكل ملائم للاعبين والمسؤولين والجماهير لتجنب حرارة الصيف. نود أن نهنئ أصدقاءنا وشركاءنا على المدى الطويل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مشروع ناجح آخر، ونأمل أن يكون هناك المزيد من المشاريع القادمة.“

كان تركيب الأضواء الكاشفة في استاد دستليك المرحلة الثالثة من تطوير مركز التدريب الوطني لأوزبكستان. بدأ المشروع بتشييد ثلاثة ملاعب مزودة بالأضواء الكاشفة، واستمر بتجديد مبنى الاستاد الرئيسي والمدرجات، واكتمل المشروع بمجرد تركيب الأضواء الكاشفة للملعب الرئيسي. سيكون استاد دستليك، الذي تم تحديثه الآن، بمثابة المقر الرئيسي لمنتخبات أوزبكستان الوطنية، وسيصبح الملعب الرئيسي لمباريات المنتخب الوطني للسيدات، وسيُستخدم لتعليم الحكام والمدربين، وسيكون متاحاً للأندية للاستفادة منه.

ومع اكتمال تركيب الأضواء الكاشفة في أكتوبر 2024، أصبح الملعب بالفعل جاهزاً لاستضافة مباريات كرة القدم المحلية ليلاً وجاهزاً لاستضافة المباريات الدولية. وتعني هذه التحديثات أن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم يمتلك الآن ملعباً يلبي متطلبات استضافة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم رافشان إيرماتوف "بالنيابة عن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم ومجتمع كرة القدم الأوزبكي، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لدعمكم القيّم في تنفيذ مشروع الأضواء الكاشفة في استاد دستليك إن تي سي. نحن نقدر بشدة مساعدة FIFA المستمرة والشراكة القوية التي بنيناها".