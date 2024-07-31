تعتمد المنتخبات الوطنية الأمريكية في جميع الفئات العمرية نفس أسلوب اللعب

يتم استخدام نفس أساليب التدريب في جميع المنتخبات الوطنية

دعم برنامج FIFA Forward عملية إعادة التنظيم

أجرى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إصلاحات شاملة لإعدادات تدريب منتخبات الشباب الوطنية بدعم من برنامج FIFA Forward للتطوير بحيث يتم توحيد أساليب اللعب وطرق التدريب في جميع الفئات العمرية. غالباً ما يُنظر إلى وجود فلسفة لعب واضحة على أنها عنصر أساسي للنجاح، ويهدف مشروع تطوير منتخب الشباب الوطني لعام 2023، كما هو معروف، إلى تبسيط الفلسفة والمُثُل العليا من فرق الرجال والنساء الكبار وصولاً إلى مستوى أقل من 15 سنة. وقد ساعد تمويل برنامج FIFA Forward سابقاً في إعادة تشغيل برنامج المنتخبات الوطنية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم بعد جائحة كوفيد-19.

ومع استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 26 FIFA™ بالاشتراك مع كندا والمكسيك، سيُساعد المشروع في ضمان إرث طويل الأمد بعد البطولة. ويعني النهج الجديد أن الخطة الفنية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم تم دمجها في جميع الفئات العمرية، مما يعزّز بشكل كبير عملية تطوير ومتابعة لاعبي المنتخبات الوطنية للشباب. ويتم الآن تدريب جميع مدربي المنتخبات الوطنية للشباب وفقاً للخطة الفنية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بدءاً من عملية المقابلة فصاعداً، ويتبع المدربون نهجاً منسّقاً في التحضير لمعسكرات المنتخبات الوطنية والمسابقات. ويتضمن التخطيط التكامل مع الموظفين الفنيين والأداء الرياضي والأداء العالي والطب الرياضي.

إصلاحات شاملة في إعدادات منتخبات الشباب الأمريكية بدعم من برنامج FIFA Forward Previous 01 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 02 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 03 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 04 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 05 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 06 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 07 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 08 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 09 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 10 / 10 USA  Youth National Teams Development 2023-2024 Next

وفي بداية معسكر التدريب أو الحدث، يتم تذكير اللاعبين أيضاً بالمجالات الرئيسية للخطة الفنية حيث سيتدربون ويلعبون وفقاً لها. وهذا يمنح اللاعبين فهماً أفضل لأدوارهم في المراكز وأسلوب لعب الفريق العام. ويتم تدريب اللاعبين أيضاً على أسلوب لعب المنتخب الوطني الأمريكي الأول، والذي يتسق في جميع الفئات العمرية. وتتضمّن الخطة الفنية قسماً يسمّى "طريقة الولايات المتحدة" والذي يسلّط الضوء على خصائص المنتخب الوطني الأمريكي بما يتجاوز الأساليب الفنية والتكتيكية التقليدية. ومن خلال مشروع تطوير برنامج المنتخبات الوطنية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم لعام 2023، تمكّن المزيد من المنتخبات الوطنية للشباب من التدريب واللعب والتعرّف على الخطة الفنية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وهناك الآن أسلوب لعب يُمكن التعرّف عليه ويمكن رؤيته في جميع المنتخبات.

وقال مات ريسويرغ، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم "لقد كان دعم FIFA لمشروع تطوير المنتخبات الوطنية للشباب في الولايات المتحدة مفيداً في تنفيذ الخطة الفنية للاتحاد وتطوير منتخباتنا الوطنية. لقد ساعد هذا المشروع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في العمل نحو تحقيق رؤيته الاستراتيجية لتطوير منتخبات فائزة. استفاد المئات من لاعبي ومدربي المنتخبات الوطنية للشباب من هذه الدورة من برنامج FIFA Forward. لقد وفرّت شراكة FIFA المستمرة مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم موارد ودعماً حيويين."

لقد حدثت بالفعل تطورات واعدة على مستوى الشباب مع فوز منتخب السيدات تحت 17 سنة ببطولة Concacaf للسيدات تحت 17 سنة لعام 2024.

وكانت إحدى التطورات الرئيسية من برنامج FIFA Forward هي الاستفادة من التكنولوجيا المتقدّمة مع إدخال الكاميرات في فعاليات المنتخبات الوطنية للشباب. فقد تم تركيب ست كاميرات دائمة في المركز الوطني للتطوير في مدينة كانساس سيتي ويتم استخدامها في معسكرات التدريب ودورات تعليم التدريب. كما يستخدم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم برامج متكاملة كجزء من تبادل الفيديو مع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL). تتوفر جميع مباريات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات للموظفين الفنيين في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ويتم استخدام مقاطع من مباريات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات كتقييمات تكميلية للاعبين في مشروع مسار اللاعب الخامس. كما يتم استخدام لقطات الفيديو لإنشاء مقاطع من "اللحظات الأربع للعبة"، والتي تُساعد في دمج أنماط اللعب والخطة الفنية. وبالتعاون مع جامعة ديلاوير، أبرم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أيضاً اتفاقية لإجراء أبحاث حول الضربات الرأسية، بالتعاون مع أكاديمية للشباب في ديلاوير.