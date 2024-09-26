كرة القدم الاحترافية تتجذر في سورينام بمساعدة FIFA Forward

اختتام الموسم الافتتاحي لدوري سورينام للمحترفين الشهر الماضي

دعم FIFA Forward إنشاء أول دوري محترفين في البلاد

دوري سورينام للمحترفين (SML) يسرع تطوير كرة القدم في البلاد

احتفلت كرة القدم في سورينام بإنجاز تاريخي في عام 2024 بإنشاء أول بطولة احترافية في البلاد: دوري سورينام للمحترفين (SML). حققت هذه المبادرة، التي يدعمها ويمولها برنامج FIFA Forward، نجاحاً باهراً وجعلت البلاد تحلم بأحلام كبيرة.

انطلق هذا الموسم الافتتاحي لدوري SML في 23 فبراير/شباط، عندما سجل مهاجم فريق S.V. روبنهود جاميلهايو ريغترز أول هدف في تاريخ البطولة. أنهى المهاجم الدولي الموسم كما بدأه تمامًا عندما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه في فوزهم في نهائي البطولة 2-0 على ترانسفال في 24 أغسطس. وبذلك، أصبح فريق العاصمة أول من نقش اسمه على الكأس الجديدة بعد أن حافظ على سجله خالياً من الهزائم طوال الموسم.

”إنه لمن دواعي سروري أن أرى كيف تنمو كرة القدم السورينامية وتزدهر بفضل دوري سورينام للمحترفين"، قال وارشا ساردجو، رئيس نادي ترانسفال، الذي هنأ بطل النسخة الأولى من الدوري، مسلطاً الضوء على الموسم الممتاز الذي قدمه فريقه. وقال: ”نحن نتطلع بالفعل إلى النسخة القادمة والمزيد من اللحظات الرائعة لكرة القدم السورينامية“. وقال رامون أبراهامز، رئيس نادي روبينهود، الذي حرص على تسليط الضوء على العمل الممتاز الذي قام به الدوري خلال موسم تجريبي مكثف وواعد، ”نتطلع بفارغ الصبر للموسم المقبل للعب المزيد من المباريات ورفع مستوى الأندية في سورينام“.

الخبرة والعمل الجماعي

من تطوير الاستراتيجية والخدمات اللوجستية إلى وضع هيكل إداري، يعد إنشاء دوري محترف مشروعاً طموحاً يشمل مجالات متعددة ويتطلب قدراً كبيراً من الخبرة، مثل تلك التي قدمها FIFA، الذي دعم المشروع بأكمله.

وقال جوردان فيكتوار، منسق مشروع التطوير في مكتب FIFA الإقليمي في بربادوس: ”في مايو 2023، تواصل معنا اتحاد سورينام لكرة القدم بشأن تطوير دوري كرة قدم احترافية لأندية الرجال الأكابر في سورينام“. ”بدأنا على الفور مناقشات لدعم هذه المبادرة المثيرة للاهتمام، وعملنا يداً بيد للاستفادة من خبرات ومشورة قسم كرة القدم للمحترفين في FIFA. وقد مكّن هذا الجهد التعاوني من هيكلة المسابقة لتلبية المعايير الدولية، مع الحفاظ على تكييفها مع الواقع في البلاد.“

وحددت الخطة مجموعة شاملة من الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما في ذلك تعزيز قدرات الأندية من خلال برامج التدريب، والتخطيط الاستراتيجي للاستدامة المالية، وإقامة شراكات مع مجتمع الأعمال، وتعزيز التنمية على مستوى القاعدة الشعبية، والاستدامة المالية على المدى الطويل، وإعادة تنظيم كرة القدم في سورينام.

وأضاف فيكتوار ”هذا الدوري هو حجر الزاوية في تطوير كرة القدم في سورينام، حيث يوفر منصة احترافية للأندية والمواهب والعديد من أصحاب المصلحة في كرة القدم للازدهار“. ”لا يزال FIFA ملتزماً بدعم نمو هذا المشروع على المدى الطويل من خلال البناء على هذا الأساس المتين لمستقبل كرة القدم الوطنية والدولية في سورينام.“

سيؤدي إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم للنخبة إلى تعزيز اللعبة في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من المنتخب الوطني. ويكتسب هذا الأخير زخماً كبيراً وحقق أداءً إيجابياً للغاية في عام 2024، حيث اكتسب ستة مراكز في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للرجال منذ أبريل وتحسن مركزه في النسخ الثلاث الأخيرة من التصنيف العالمي.

ويعود الفضل في هذا التقدم إلى النتائج الممتازة التي حققها الفريق الذي فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات. وتتضمن هذه السلسلة فوزين في الجولة الثانية من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™، والتي يتصدر فيها المنتخب الوطني حالياً المجموعة السادسة.