اتحاد سورينام لكرة القدم

اتحاد سورينام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svb.sr

العنوان

Letitia Vriesdelaan 7,

P.O. Box 1223,

PARAMARIBO

Suriname

طرق التواصل

الهاتف: +597/473 112

البريد الإلكتروني:svboffice@svb.sr

فاكس: +597/425 100

التنظيم

President

John KRISHNADATH

Vice President

Dayasankar MATHOERA

General Secretary

Mitchell KISOOR

Treasurer

Bidjaikoemar MANKOE

Media And Communication Manager

Quaraisy NAGESSERSING

Technical Director

Biswajeet KALI

National Coach Men

Stanley MENZO

National Coach Women

Herson JEROE

Head/Director of the Referees Department

Ramon LOUISVILLE

Futsal Coordinator

Bidjaikoemar MANKOE

تصنيف سورينام

تصنيف منتخب سورينام للرجال
تصنيف منتخب سورينام للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1064.50

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سورينام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سورينام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf
١ يونيو ٢٠٢١