اتحاد سورينام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svb.sr
العنوان
Letitia Vriesdelaan 7,
P.O. Box 1223,
PARAMARIBO
Suriname
طرق التواصل
الهاتف: +597/473 112
البريد الإلكتروني:svboffice@svb.sr
فاكس: +597/425 100
التنظيم
President
John KRISHNADATH
Vice President
Dayasankar MATHOERA
General Secretary
Mitchell KISOOR
Treasurer
Bidjaikoemar MANKOE
Media And Communication Manager
Quaraisy NAGESSERSING
Technical Director
Biswajeet KALI
National Coach Men
Stanley MENZO
National Coach Women
Herson JEROE
Head/Director of the Referees Department
Ramon LOUISVILLE
Futsal Coordinator
Bidjaikoemar MANKOE
تصنيف سورينام
تصنيف منتخب سورينام للرجال
تصنيف منتخب سورينام للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.