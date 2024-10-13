جائزة FIFA Forward للمشاريع الشعبية من نصيب الاتحاد الليتواني لكرة القدم

إدغار ستانكيفيشيوس، رئيس الاتحاد الليتواني لكرة القدم (LFF)، يتلقى جائزة بفضل المشروع الشعبي الذي تبناه LFF بتمويل جاء معظمه من FIFA Forward

مشروع دوري المدارس الابتدائية لكرة القدم في ليتوانيا تلقى 40665 دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward لزيادة المشاركة الشعبية في كرة القدم

كانت ليتوانيا، التي تنتمي لأمم البلطيق، إحدى 3 دول نالوا الجائزة المقدمة للإشادة بجهود التطوير للاتحادات الأوروبية الأعضاء في FIFA بفضل مخصصات التمويل من برنامج FIFA Forward

حضر كبير مسؤولي الاتحادات الوطنية لدى FIFA كيني جان-ماري لمنح الاتحاد الليتواني لكرة القدم إحدى جوائز برنامج FIFA Forward لعام 2024 تقديراً لاستخدامهم مخصصات تمويل برنامج التنمية في FIFA Forward لتعزيز القاعدة العشبية لكرة القدم في إحدى دول البلطيق.

كانت الجائزة المقدمة في 2023 للإشادة بأثر مشروعات التطوير المُنفذة من قِبل الاتحادات الأوروبية الأعضاء الـ 55 في FIFA بدعم من برنامج FIFA Forward، فيما شهدت النسخة الثانية من الجوائز تلقي الاتحاد الليتواني لكرة القدم إضافة إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد البولندي لكرة القدم هذه الجائزة كأول من فازوا بها.

استخدم LFF مبلغ 40665 دولار أمريكي المقدمة من برنامج FIFA Forward لتغطية معظم تكاليف المشروع البالغة 50 ألف دولار إجمالاً، والذي يهدف لزيادة المشاركة في ممارسة كرة القدم لدى أطفال المدارس. مشروع دوري المدارس الابتدائية لكرة القدم في ليتوانيا أُنشئ على رقعة جغرافية واسعة من البلاد بهدف تطوير موهبة كرة القدم بين الأطفال، وتعزيز الصحة والرفاه، إضافة إلى تعليم مهارات حياتية مثل العمل الجماعي والانضباط.

وصرح السيد جان ماري قائلاً: "إحدى الأولويات الرئيسية لدي خلال تنفيذ مشروعات FIFA Forward 3.0 تمثلت في تعميم التجربة!" "يبهجني التواصل بين LFF في برامج التطوير وبين الشباب الذين يمثلون مستقبل كرة القدم. كما أن جهودهم لتعزيز المشاركة الشعبية عن طريق مثل هذه المبادرات، ومن ثم عبر تنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس من FIFA لجديرة حقاً بالثناء."

فيم قال الخان محمدوف، مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في أوروبا: "الاتحاد الليتواني لكرة القدم ملتزم بتعزيز كرة القدم للشباب، والاستفادة بشكل متزايد من أموال FIFA المستقبلية لمشاريع التطوير في هذا المجال". "تشيد هذه الجائزة بعملهم الجاد والتزامهم، وأنا واثق من أن استثمارهم في تطوير المواهب المستقبلية سيؤتي ثماره قريباً بالنجاح في المنافسات الدولية."

قدم السيد جان ماري الجائزة لرئيس LFF إدغار ستانكيفيشيوس بين شوطي المباراة التي واجه فيها منتخب ليتوانيا منتخب كوسوفو على أرضه في كاوناس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال الرئيس ستانكيفيشيوس: "تعد كرة القدم للشباب والناشئين في قاعدة شعبية عريضة أحد المجالات الرئيسية التي نركز عليها ونحن فخورون جداً بنيل جائزة عنها". وأضاف قائلاً: "يعد برنامج FIFA Forward وسيلة رائعة للعمل على تحقيق هذه الأهداف ونحن فخورون للغاية بالتكريم الذي حصلنا عليه."