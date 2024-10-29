أكثر من 3.3 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward لتطوير المراكز الفنية في بيشكيك وأوش

تحسين مرافق مركز التدريب الوطني داخل الملعب وخارجه لتوفير قاعدة تدريب متطورة للمنتخبات الوطنية

وضع أربعة ملاعب ذات عشب اصطناعي في المركزين في محاولة لتوفير ظروف تدريب مثالية وتشجيع المشاركة الشعبية

دعم برنامج FIFA Forward مشروعين رئيسيين وضعهما الاتحاد القيرغيزي لكرة القدم كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء البلاد.

وبهدف تعزيز تجربة كل من الفرق والمشجعين على حد سواء من أجل زيادة المشاركة وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، شرع الاتحاد القيرغيزي لكرة القدم في مشروع تجديد شامل لمركز التدريب الوطني في العاصمة بيشكيك، وذلك بفضل مبلغ 2,652,996 دولار أمريكي من المرحلة الثالثة من برنامج FIFA Forward.

وفي نفس السياق، تم تشييد مبنى جديد للإقامة يتسع لما يصل إلى 100 شخص ويضم مرافق مثل قاعة طعام وقاعات اجتماعات ومركزاً للمؤتمرات ومرافق للياقة البدنية، مما يجعله قاعدة تدريب مثالية للمنتخبات الوطنية في البلاد.

كما شهدت عملية تجديد المدرج المجاور لأحد ملاعب التدريب إضافة سقف إلى منطقة المتفرجين التي تتسع لـ1000 متفرج، كما تم بناء أربع غرف جديدة لتبديل الملابس للاعبين والمسؤولين.

برنامج FIFA Forward يمنح البنية التحتية لكرة القدم مظهرًا جديدًا في جمهورية قيرغيزستان Previous 01 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 02 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 03 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 04 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 05 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 06 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 07 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 08 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 09 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 10 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 11 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic 12 / 12 FIFA Forward upgrades technical centres in Kyrgyz Republic Next

“وقال النائب الأول لرئيس FIFA ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن المشروع الذي شمل أيضاً بناء كافتيريا لاستخدامها من قبل اللاعبين والموظفين والمشجعين والزوار: "لقد أثمر النهج التعاوني الذي اتبعه الاتحاد القيرغيزي لكرة القدم مع حكومة جمهورية قيرغيزستان، من خلال برنامج FIFA Forward وبرنامج تعزيز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم بشكل ملحوظ، مثل أكاديمية كرة القدم في قيرغيزستان ومركز تدريب المنتخبات الوطنية."

وأضاف "لا شك أن هذه المرافق الجديدة ذات المعايير الدولية ستعمل على تحضير أجيال مستقبلية من لاعبي كرة القدم القيرغيزستانيين، الذين سيمثلون بفخر بلادهم على الساحة العالمية."

وفي حين تم التركيز على الاحتياجات خارج الملعب، فقد تم تجديد ملاعب مركز التدريب الوطني وأكاديمية مومونوف في أوش وافتتاحها رسمياً. وبفضل التمويل المخصص من المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج FIFA Forward والبالغ 653,400 دولار أمريكي، استبدل اتحاد كرة القدم المحلي ملعبين في كل مركز.

وفي بيشكيك، تم استبدال الملعب المعشوشب صناعيًا الموجود حاليًا ويمكنه الآن استيعاب مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنتخبات الوطنية والأندية وأكاديميات الشباب، كما تم وضع أرضية إضافية من العشب الاصطناعي بهدف تعزيز مشاركة القواعد الشعبية والشباب في كرة القدم وتسهيل معسكراتهم التدريبية وغيرها من الأنشطة.