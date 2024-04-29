مستقبل مشرق لكرة القدم في غانا بعد تركيب الأضواء الكاشفة في منشأة تدريب النخبة

قام رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم كورت أوكراكو بتشغيل المجموعة الأولى من الأضواء الكاشفة الحديثة جدًا التي تم تركيبها في مركز التميز الغاني لكرة القدم الممول من برنامج FIFA Forward . قام الرئيس أوكراكو بقلب المفتاح الذي غمر الملعب الاصطناعي بالضوء في برامبرام، غانا، إيذاناً باكتمال مشروع يدعمه برنامج FIFA Forward ، والذي يوفر الأموال لتطوير كرة القدم عبر الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً. وقال السيد أوكراكو في الحفل الذي أعقبه دورة تدريبية تحت الأضواء الكاشفة لبعض لاعبي منتخب غانا تحت 17 عاماً "إن تركيب هذه المجموعة الأولى من الأضواء الكاشفة يعني أنه يمكن عقد برامج التدريب في المركز أثناء النهار والليل". وأضاف "يمكن للاعبينا في المعسكر أن يتدربوا ليلاً ويمكن أن تمتد برامج التدريب على التحكيم والتدريب حتى المساء. أنا سعيد للغاية لأن هذا الحلم لتعزيز منشأتنا في برامبرام يتحقق تدريجياً."

وأعقب مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في أفريقيا جيلسون فرنانديز، قائلاً: "إن استعداد FIFA لتمكين الاتحاد الغاني لكرة القدم وشباب البلاد من ممارسة اللعبة الجميلة - حتى بعد حلول الظلام - سيساعد مختلف الفرق على التطور. إنها الخطوة الأولى في مشروع تحديث المركز الفني الوطني لجعله معيارًا في المنطقة. إن تطوير كرة القدم هو أحد ركائز الأهداف الإستراتيجية لـ FIFA ونحن نسير على الطريق الصحيح." وسيستمر العمل على تحديث المركز، الذي تم تشييده بدعم من FIFA وتم تسليمه إلى الاتحاد الغاني لكرة القدم في عام 2008. وقال رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم إن أعمال البناء في منشأة سكنية تتسع لـ 40 سريراً لإيواء المنتخبات الوطنية قد قطعت شوطاً طويلاً في حين أن تركيب سطح ملعب بعشب اصناعي إضافي على وشك الانتهاء. وختم أوكراكو حديثه قائلاً "إن رؤيتي الشخصية والمجلس التنفيذي هي تطوير مركز التميز الغاني لكرة القدم إلى منشأة تليق بمواهب كرة القدم وتاريخ غانا، وهذه التطورات الإضافية ستوصلنا في النهاية إلى المستوى المنشود من التميز."