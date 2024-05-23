تمويل FIFA يساهم في افتتاح الملعب الاصطناعي في بوتان

ساهم تمويل FIFA بمبلغ $1,174,474 دولار أمريكي في تركيب أربعة ملاعب من العشب الاصطناعي بما في ذلك الملعب الموجود في داغابيلا

أعقب حفل الافتتاح مباراة استعراضية

"نحن ممتنون للغاية لـFIFA على دعمه والتزامه بتطوير كرة القدم في البلاد"

ساهم تمويل FIFA في تركيب ملعب داغابيلا الجديد في بوتان والذي سيستخدم في الدوري الوطني وكذلك في كرة القدم على مستوى القاعدة ومنافسات الفئات الصغرى. وفي هذا السياق، اجتمع كل من رئيس اتحاد بوتان لكرة القدم داشو أوجين تسيشوب، وممثل المجلس الوطني لداغانا دزونغخاغ، وبيرندرا تشيموريا، وداشو دزونغدا، ولام نيتن، ومسؤولين آخرين من كبار الشخصيات، وموظفو اتحاد بوتان لكرة القدم وأهالي المنطقة لحضور الافتتاح الكبير لملعب داغابيلا الصناعي.

وقال رئيس اتحاد البنغلاديشي لكرة القدم داشو أوجين تسيشوب في كلمته الافتتاحية "نحن ممتنون للغاية لـFIFA على دعمه والتزامه بتطوير كرة القدم في البلاد." وأعقب حفل الافتتاح مباراة استعراضية بين لاعبي داغانا المحليين ومسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وفي وقت لاحق، أقيمت أول مباراة على الإطلاق في دوري بوتان الممتاز لكرة القدم في داغانا دزونغاخ بين نادي داغا يونايتد ونادي تينسونغ والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة عريضة 4-0.

وتم تمويل العشب الجديد لملعب داجابيلا الجديد من قبل FIFA Forward 2.0 كمشروع خاص، تحت عنوان "تركيب واستبدال أربعة ملاعب اصطناعية (داغانا وبوناكا وتيمفو)" وكانت التحسينات على النحو التالي:

داغانا - تم تركيب العشب الجديد من الصفر

بوناخا - حل العشب الجديد محل الملعب العشبي الحالي

ثيمفو (استاد شاليميثانغ الوطني) - حلّ العشب الجديد محل العشب الموجود وهو الملعب الوحيد الذي يمكن استضافة المباريات الدولية عليه في بوتان

تيمفو (تشانجيجي في أكاديمية كرة القدم للبنين في بوتان) - حل العشب الجديد محل العشب الموجود