كوستاريكا تكشف عن أول مشروع أخضر في المنطقة بدعم من FIFA Forward

اكتمال المرحلة الأولى من التحسينات المستدامة لمجمعها الرياضي بنجاح

قدم برنامج FIFA Forward المشورة التقنية والمالية

خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41%

استكمل الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم بنجاح مشروع التحسينات المستدامة في مجمعه الرياضي، ليصبح أول مشروع أخضر في أمريكا اللاتينية مدعوم من برنامج FIFA Forward. ركزت هذه الميزات الجديدة على تحقيق كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وتمثل هذه الميزات الجديدة خطوة مهمة في استراتيجية الاستدامة البيئية للاتحاد، مع تبسيط الموارد التشغيلية. تضمن المشروع تركيب الألواح الشمسية واستبدال الأضواء الكاشفة حول ملاعب المنشأة. وتهدف هذه التحسينات إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 41% وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من ستة أطنان من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة الشمسية

شهد المشروع الرئيسي تركيب ألواح شمسية بقدرة 208,565 واط، والتي يمكن أن تغطي ما يصل إلى 41.93% من متوسط استهلاك الطاقة في الموقع. ونتيجةً لذلك، سيتم تخفيض تكاليف الطاقة الشهرية من 10,863.57 دولار أمريكي (المتوسط بين مارس 2023 وفبراير 2024) إلى حوالي 6,458.50 دولار أمريكي. كما تم استبدال الأضواء الكاشفة التقليدية في ملاعب كرة القدم الشاطئية والعشب الاصطناعي والعشب الطبيعي بأضواء LED عالية الكفاءة.

وقال الأمين العالم للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم غوستافو أرايا“لطالما عقدنا العزم على تزويد فرقنا الوطنية وطاقمنا الإداري بمرافق ذات معايير عالمية، وللقيام بذلك، يجب أن نكون في الطليعة. واليوم، يقود الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الطريق في أمريكا اللاتينية عندما يتعلق الأمر باستخدام الطاقة النظيفة“. وأضاف: ”من خلال تركيب هذه الألواح الشمسية، فإننا لا نوفر كمية كبيرة من الطاقة فحسب، بل نحدّ أيضاً من تأثيرنا على البيئة بشكل كبير. ويمثل هذا المشروع خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر اخضراراً لأنه يرمز إلى التزامنا بترك إرث مستدام للأجيال القادمة.“

كما أنه هناك أيضًا فوائد كبيرة في جودة الإضاءة. فقد تم رفع مستوى الإضاءة في ملعب كرة القدم الشاطئية من 150 إلى 320 لكس، بينما شهد الملعب الاصطناعي زيادة من 100 إلى 240 لكس. وتمت ترقية إضاءة ملعب كرة القدم العشبي من 250 إلى 500 لوكس لتلبية الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لملاعب الدرجة الثانية في كوستاريكا. وأضاف ديريك كانافاغيو، منسق التطوير في مكتب FIFA الإقليمي في بنما: ”اليوم، وبقيادة الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، تمضي المنطقة قدماً في استخدام الطاقة النظيفة، وهي خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة. من خلال تنفيذ الألواح الشمسية، لم نتمكن من تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف المرتبطة بها فحسب، بل قللنا أيضاً من تأثيرنا البيئي بشكل كبير. يرمز هذا المشروع، المدعوم من برنامج FIFA إلى الأمام، إلى التزام FIFA بالاستدامة، وتعزيز اتحاد حديث ومسؤول يهدف إلى ترك إرث أخضر للأجيال القادمة.“

تأثير إيجابي طويل الأمد