FIFA يُطلق النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي

يُقدم البرنامج دليلاً مفصلاً لإجراءات محكمة التحكيم الرياضي

ينخرط المشاركون في حصص تفاعلية،ويقومون بدراسة حالات مبنية على الواقع ويشاركون في حلقات نقاش مع أقرانهم، بقيادة خبراء في القوانين الرياضية والتحكيم

تتألف الدورة من ثلاث وحدات وتنطلق في ميامي في شهر أكتوبر/تشرين الأول

أطلق FIFA النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي، الذي يُقدِّم للمشاركين إرشادات عملية ونظرية حول الإجراءات المعمول بها في محكمة التحكيم الرياضي.

يُذكر أن برنامج FIFA التنفيذي في التحكيم الرياضي مُوجَّه للمستشارين القانونيين الداخليين للاتحادات الوطنية والقارية والأندية والبطولات واتحادات اللاعبين وكذلك للمحامين المهتمين بالقوانين التي تحكم الرياضة، حيث يستند إلى ما يزخر به FIFA من دراية واسعة وتجربة مستفيضة في الإجراءات المعمول بها لدى محكمة التحكيم الرياضي.

وبالفعل، يتميّز FIFA بخبرة في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي تفوق خبرات أي منظمة رياضية دولية أخرى، إذ أن الهيئة الدولية الناظمة لشؤون كرة القدم كانت طرفاً في آلاف القضايا المتعلقة بمختلف النزاعات القانونية، منها ما يتعلّق بمكافحة المنشطات، ومنها ما هو تأديبي.

ويقوم البرنامج على منهجية تعليمية عملية وشخصية، مدعومة بنظريات وأبحاث تركز بالأساس على إجراءات القضايا المحالة على محكمة التحكيم الرياضي، مع الاطلاع على نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي، وتتألف دورة من ثلاث وحدات، تدوم كلّ واحدة منها على فترة أربعة أيام، وتتوزّع على كلّ من ميامي وبوينوس آيرس وزيوريخ ما بين أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان.

وسيُقدِّم البرنامج للمشاركين المحاور التالية:

تحليل مُعمَّق لمختلف أنواع الإجراءات وأبرز الحالات المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي؛

إرشادات عملية لحل النزاعات في القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي؛

مدخل إلى نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي؛

الفرصة للمشاركة في جلسات مخصَّصة لتسليط الضوء على أبرز القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وسيُشرف على إدارة الوحدات موظفون من FIFA ومحامون مستقلون وخبراء تحكيم من محكمة التحكيم الرياضي ومستشارون عامون وإداريون من مختلف مؤسسات كرة القدم. ويُفتح باب التسجيل بالدورة من الإثنين 23 مارس/آذار إلى 17 مايو/أيار. وللمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني legal.fifa.com.