FIFA يُعزّز مستوى احترافية الأندية في أفريقيا عبر ورشتي عمل في ناميبيا وإسواتيني

أتت ورشتا العمل لبناء القدرات في دولتين من جنوب القارة في إطار برنامج FIFA العالمي لإدارة الأندية

شارك في الورشتين ممثلون عن أندية الدرجة الأولى للرجال والسيدات ومسؤولون تنفيذيون من الاتحادين الوطنيين المستضيفين

تُشكِّل هذه المبادرة تأكيداً على التزام FIFA بالتنمية المستدامة ونشر الاحترافية في كرة القدم الأفريقية

في إطار برنامج FIFA Campus، نظَّم FIFA ورشتي عمل في ناميبيا وإسواتيني تحت عنوان "الدورات الأساسية في إدارة الأندية" و"برنامج FIFA لتطوير الاحترافية في الدوريات والأندية" في القارة الأفريقية.

وبهدف تعزيز نهج العمل الاحترافي ورفع مستوى الاستدامة لدى الأندية على المدى الطويل، عُقدت الورشتان في ناميبيا (9 و10 فبراير/شباط) وإسواتيني (12 و13 من الشهر نفسه) بمشارَكة كبار المسؤولين التنفيذيين في الأندية التي تخوض بطولات النخبة في فئتي الرجال والسيدات في الدولتين، إلى جانب ممثلين عن الاتحادين الوطنيين المستضيفين.

غطى جدول أعمال الورشتين أبرز الجوانب الحديثة لإدارة الأندية، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية والتطوير التجاري والتسويقي والتخطيط الاستراتيجي. هذا بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية وتبادل الخبرات ومناقشات أدارها مختصون، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق آليات عمل تنظيمية قوية وتحسين الأداء العملياتي.

وفي هذا الصدد، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية "تهدف مثل هذه الورشات إلى تزويد قادة الأندية بأدوات عملية قابلة للتطبيق فوراً، بالإضافة إلى الموارد والمعارف المطلوبة لتحسين الحوكمة والتخطيط التشغيلي والأداء التجاري، وهي ركائز ضرورية للنجاح على المدى الطويل."

يُذكر أن "FIFA Campus – الدورات الأساسية في إدارة الأندية" هو برنامج يهدف لبناء القدرات حول العالم ونشر الاحتراف في مجال إدارة أندية كرة القدم حول العالم، وذلك من خلال ورشات عمل ميدانية وتعليم رقمي متواصل، وتدريب متخصص بحسب الحاجات المحلية في مجالات الحوكمة والاستراتيجية والمالية والتطوير التجاري وعمليات الأندية.

من جهته، قال جيلسون فيرنانديز نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية "دعم كرة القدم الاحترافية هو أمر ضروري لتسخير القدرات الكامنة للعبة في أفريقيا."