إطلاق نسخة 2025 من دورة FIFA الدراسية المعنية بالانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم

الدورة مخصصة للخبراء والموظفين المنخرطين حالياً أو مستقبلاً في الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم

سيتم فتح باب تقديم طلبات التسجيل بين 28 أغسطس/آب و30 سبتمبر/أيلول 2025

تجري الدورة الدراسية في مدينة ميامي الأمريكية بين 9 و12 ديسمبر/كانون الأول 2025

أعلن FIFA اليوم إطلاق نسخة عام 2025 من الدورة الدراسية المعنية بالانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز وصقل المهارات والخبرات لدى المشارِكين في أحد المجالات الأساسية ذات الصلة بعمليات كرة القدم العالمية.

يشهد كل عام إتمام انتقالات دولية لأكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة من أكثر من خمسة آلاف نادٍ حول العالم. ورغم أن FIFA عمِل على تبسيط النظام بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن العملية تتطلّب امتلاك فهم معمّق للمراحل والإجراءات المختلفة، ودراية بالإطار القانوني الناظم لها.

تم إعداد هذه الدورة الدراسية خصيصاً للخبراء والموظفين المنخرطين حالياً أو مستقبلاً في إتمام انتقالات دولية. ويوفِّر البرنامج لمحة موجزة، ولكن شاملة، عن مختلف جوانب نظام الانتقالات الدولية، وينطوي على جلسات نظرية وتمارين عملية تهدف إلى تمكين المشارِكين من الاضطلاع بكافة تعقيدات الانتقالات الدولية بكل ثقة.