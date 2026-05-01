رئيس FIFA يحقق "تقدّماً حقيقياً وملموساً" في مجال مكافحة العنصرية

انضمّ أساطير FIFA وأعضاء مجلس صوت اللاعبين إلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو على المنصة أمام الدورة 76 من كونغرس FIFA

قال القائد الفخري ورئيس مجلس صوت اللاعبين جورج ويا إنّ هذه الحركة "يجب أن تمضي قدماً"

وصرّح المدافع الفرنسي السابق ميكاييل سيلفستر أنّ التعليم هو المفتاح لمكافحة العنصرية

بعد مرور سنتين على الموقف التاريخي العالمي الذي أخذه كونغرس FIFA ضدّ العنصرية، أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو أمام الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA عن إحراز تقدّم "حقيقي وملموس" في الجهود الرامية إلى استئصال هذا البلاء من الرياضة.

ففي الدورة 74 من كونغرس FIFA التي انعقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقف الحاضرون يداً واحدة وصفقوا للسيد إنفانتينو الذي تحدّث بشغف عن الحاجة الملحّة لتشكيل جبهة موحّدة، ولخمسة من أساطير FIFA الذين حددوا المبادئ التي سيرتكز عليها FIFA من أجل استئصال العنصرية من كرة القدم.

وقد استذكر السيد إنفانتينو ذلك اليوم، وقال أمام الدورة 76 من كونغرس FIFA المنعقدة في مدينة فانكوفر الكندية: "لقد كان الأمر أكثر من مجرّد لحظة عابرة، لقد كان وعداً. كان وعداً بأنّ العنصرية لا مكان لها في لعبتنا ولا في مجتمعاتنا. وبعد سنتين من العمل، ورغم تبقّي بعض التحديات، يمكننا القول بكلّ ثقة إنّنا حققنا تقدّماً حقيقياً وملموساً، وحوّلنا التزامنا إلى خطوات عملية في جميع مجالات اللعبة العالمية".

وفي مقطع مصوّر عُرض أمام الكونغرس، وصف أسطورة كرة القدم والقائد الفخري لمجلس صوت اللاعبين جورج ويا العنصرية بالمرض.

وقال اللاعب السابق في منتخب ليبيريا، الذي انتُخب رئيساً لجمهورية ليبيريا لكرة القدم لولاية ستّ سنوات بين 2018 و2024: "يجب على هذه الحركة أن تمضي قدماً وتتغلغل بصورة أعمق في المجتمعات حول العالم لرفع الوعي بشأن الأثر السلبي للتمييز العنصري. العنصرية داء، ولا يمكننا السماح لها بالتفشي داخل أرض الملعب وخارجه. علينا أن نجد الدواء لها لأنّ البشرية جمعاء تتّكل علينا لاستئصال هذا المرض العضال".

وقد جدّد كونغرس FIFA التزامه بالقضاء على العنصرية في كرة القدم، بعد أنّ انضمّ على المنصة إلى السيد إنفانتينو أعضاء مجلس صوت اللاعبين إيفان كوردوبا، وخليلو فاديغا، وفورميغا، مايا جاكمان، وآيا مياما، وميكاييل سيلفستر، بالإضافة إلى عدد من أساطير FIFA.

وفي هذا الإطار، قال ميكاييل سيلفستر: "بالنيابة عن اللاعبين، أريد أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء على التزامها بمكافحة العنصرية وكلّ شكل من أشكال التمييز. نحن نقدّر عملكم فعلاً. في الواقع، يتطلب القضاء على جميع الإساءات والسلوك العدواني المزيد من الوقت والجهود الجماعية. ومن خلال التعليم، يمكننا تحقيق هدفنا وسوف نفعل ذلك. التعليم ثمّ التعليم ثمّ التعليم، هو المفتاح الأساسي. ومعاً، نتحمّل المسؤولية، وستنسح الفرصة أمامنا للمضي قدماً".

اتّخذ FIFA خطوات جوهرية لدعم الحملة ضدّ العنصرية، ومن ضمنها تعديل قانونه الانضباطي. كذلك، أصبحت إشارة "لا للعنصرية" مُطبقة في جميع بطولات FIFA، كما استفاد أكثر من 12 ألف شخص و570 فريقاً ومنتخباً من خدمة FIFA لحماية اللاعبين على منصات التواصل الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، تمّ توزيع موارد تعليمية كجزء من حملة "No Racism " المستمرّة، كما أنجز مجلس صوت اللاعبين الذي يمثّل الاتحادات القارية الستة مجموعة من المهامّ الرفيعة المستوى.