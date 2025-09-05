مجلس صوت اللاعبين ينوِّه بالتأثير الملموس لحملات الحوار والتوعية والإجراءات المُتّخذة ضد العنصرية

خطوات كبيرة من خلال الموقف العالمي ضد العنصرية بفضل تغييرات على الأنظمة والقوانين، والإجراءات المتبعة في المباريات، وتوسيع نطاق التوعية في عالم كرة القدم

أحدث مجلس صوت اللاعبين زخماً عالمياً كبيراً، بعد تنظيم جلسات في بطولات FIFA للشباب في تشيلي والمغرب وقطر

قائد المجلس الفخري جورج ويا: "ما نقوم به ما هو إلا البداية"

بعد إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2025، أصبح لمجلس صوت اللاعبين صدى ملموس على الأرض، إذ شكّل ملتقى لكوكبة من أساطير كرة القدم وأصحاب الخبرة والاختصاص في سبيل الإعلاء من شأن رؤى اللاعبين ومواجهة التمييز في اللعبة حول العالم. يضمّ المجلس، الذي تأسس تحت مظلة الموقف العالمي ضد العنصرية 16 عضواً، ويقوده فخرياً جورج ويا، وقد اضطلع منذ إنشائه بمجموعة من المهامّ الرفيعة المستوى التي أظهرت التزاماً بالتعليم والحوار والتغيير الاجتماعي في إطار حوكمة كرة القدم.

وخلال انعقاد مجلس FIFA في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، قدَّم رئيس FIFA جياني إنفانتينو، إحاطة عن أبرز الإنجازات التي حققها مجلس صوت اللاعبين، قبل أن يسِّلط الضوء على أهميته بالقول "صوت اللاعبين هو عامل محوري لإحداث تغيير فعلي، إذ يُلقي الضوء - ولا سيّما في بطولات FIFA - على أهمية الحوار والتعليم والعمل على الأرض، وليس التصريحات فحسب، وذلك في إطار مساعينا لتحقيق الوحدة والمساواة داخل الملعب وخارجه. وبالتعاون مع [مبادرة] الموقف العالمي ضد العنصرية، نحن ملتزمون بالتخلص من بلاء العنصرية من كرة القدم، ومن المجتمع ككل." واستكمالاً لنهج الحوار الاستراتيجي، نقل مجلس صوت اللاعبين رسالته إلى الملعب في أربع من بطولات FIFA لفئة الشباب، أولها كانت سلسلة FIFA للشباب™ التي استضافتها مدينة زيوريخ قبل أربعة أشهر من انطلاق المجلس، والتي شهدت ندوة تحدّث فيها إيفان كوردوبا للمشارِكين عن العنصرية. أما الفعالية الثانية التي شهدت انخراط عضو آخر من المجلس، فكانت كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ التي قدّم فيها اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق خوان بابلو سورين إضاءة على تجربته الشخصية، وتفاعَل مع النجوم الصاعدين في البطولة، كما تحاور مع الصحفيين المشاركين في برنامج المراسلين الشباب برعاية FIFA والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS).

كما شارك أعضاء مجلس صوت اللاعبين في جلسات توعية متعدّدة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™، وهو ما يُظهر الأولوية التي يوليها المجلس للتفاعل مع فئة الشباب. وكانت الفعالية التي شارك فيها أعضاء المجلس واستضافتها العاصمة المغربية الرباط الشهر الماضي هي الأكبر من حيث الحضور، إذ ترأسها ويا وحضرها رئيس FIFA جياني إنفانتينو والأمين العام ماتياس غرافستروم، وامتدت ليومين وكانت بمثابة منتدى استراتيجي يهدف لتبنّي الاتحادات القارية الست إجراءات أكثر في مجال مكافحة العنصرية. وشملت النقاشات استعراضاً للركائز الخمس للموقف العالمي ضد العنصرية، وتقديم معلومات عن الفرص المتاحة لتوعية فئة الشباب، ومساهَمة اختصاصيين في مجال مكافحة التمييز، ومن الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء.

وعن هذا الموضوع، قال ويا "مكافحة العنصرية ليست أمراً مجرّداً، بل هي تبدأ من الملاعب وغرف تبديل الملابس ومن التفاعل اليومي. يجب أن نستمتع باللعبة الجميلة سوياً، ونسير يداً بيد في الملاعب، ونغني معاً، وألا نتغاضى عن العنصرية في أي مكان. فما نقوم به ما هو إلا البداية."

يُذكر أن مجلس صوت اللاعبين يعمل تحت مظلة مبادرة FIFA الموقف العالمي ضد العنصرية التي تهدف لمكافحة كافة أشكال العنصرية في كرة القدم من خلال تبنّي سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقاً مع التمييز مهما كان شكله. وقد تبنّت الاتحادات الوطنية الأعضاء بالإجماع هذه المبادرة خلال الدورة 74 من كونغرس FIFA التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك في مايو/أيار 2024. مع العلم أن المبادرة مبنية على خمس ركائز تسعى لتحويل الالتزام بمكافحة العنصرية إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتطبيق، وإحداث تغيير مستدام في ثقافة اللعبة.

وقد شهد عام 2025 تحقيق تقدّم ملحوظ في هذه الركائز الخمس، إذ عزّز FIFA إطاره التنظيمي من خلال تعديل قانونه التأديبي، وتشديد العقوبات على التصرفات العنصرية، ومراقَبة أكثر تمحيصاً في المباريات ذات الخطورة العالية. أما على المستطيل الأخضر، فقد تم تطبيق إشارة لا للعنصرية وإجراء الخطوات الثلاث لمكافحة التمييز في بطولات FIFA، مع إطلاق أدوات فعالة متاحة أمام الجمهور للإبلاغ عن حالات العنصرية والتمييز، وبدء العمل بشكل تجريبي بتطبيق SecureStadiumScan.

وإلى جانب البطولة، يستمر التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمضي قدماً في مجال تعزيز جانب المُساءلة الجنائية، بينما لا يزال التعليم والتوعية ركيزة العمل، وذلك من خلال تنظيم جلسات في بطولات الشباب، وتدريب يستهدف حكام ومسؤولي المباريات، وإطلاق مجموعة الأدوات الخاصة بإشارة "لا للعنصرية" وجعلها في متناول الاتحادات الوطنية الأعضاء. وبالإضافة إلى إطلاق مجلس صوت اللاعبين، أكّد FIFA على التزامه بالاحترام وبمبدأ الشمولية من خلال التذكير بأن لا مكان للكراهية والتمييز في كرة القدم. وفي هذا الإطار، عزّز FIFA خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي المتوافرة لكافة اللاعبين واللاعبات والفرق والحكام والمدربين في بطولات FIFA، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء طوال السنة.