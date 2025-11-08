القائد الفخري للجنة صوت اللاعبين جورج وياه يُعلن عزمه على تطهير كرة القدم من "مرض" العنصرية

أسطورة كرة القدم والرئيس السابق لجمهورية ليبيريا يقود لجنة صوت اللاعبين المكوّنة من 16 لاعباً، وتضم أساطير اللعبة

جورج وياه: "العنصرية مرض. لا يُمكننا الاستمرار في التغاضي عن العنصرية في الأماكن العامة، وخاصةً في الملعب حيث يفترض أن يعمل الجميع معاً"

لجنة صوت اللاعبين تجتمع فعلياً لأول مرة في الرباط بالمغرب

دعا أسطورة كرة القدم جورج وياه مشجعي كرة القدم إلى "نسيان تسمية بعضهم البعض بالأسماء غير المحببة وتقبل بعضهم البعض" كجزء من الكفاح من أجل تخليص كرة القدم من العنصرية خلال جلسة استمرت يومين للجنة صوت اللاعبين التابعة لـFIFA في الرباط بالمغرب.

وقال المهاجم الدولي الليبيري السابق وياه، الذي شغل منصب رئيس جمهورية ليبيريا لمدة ست سنوات بين عامي 2018 و2024، والقائد الفخري للجنة صوت اللاعبين "جئت هنا من أجل أن يعلم العالم أنه ليس هناك حاجة للعنصرية. علينا الاستمتاع باللعبة الجميلة وأن نسير سوياً في الملعب ونغني معاً، وعندما ننهزم، نحاول مرة أخرى. هذا هو جوهر اللعبة – الاستمتاع بها. أعتقد أن ما يهمنا هو أن ننسى تسمية بعضنا البعض بالأسماء غير المحببة وتقبل بعضنا البعض، وأن نكون أصدقاء – هذا هو جوهر العالم. الحرب ليست جيدة. العنصرية مرض. لا يُمكننا الاستمرار في التغاضي عن العنصرية في الأماكن العامة، وخاصةً في الملعب حيث يُفترَض أن يعمل الجميع معاً، ويستمتعوا معاً، أن يقضوا وقتاً جيداً، ويتمتعوا بخير اللعبة."

وأضاف وياه، الحائز على عديد الألقاب خلال مسيرته الكروية التي تألق فيها مع فِرق موناكو وباريس سان جيرمان وميلان "أود شكر رئيس FIFA جياني إنفانتينو على اختياري ضمن هذا الفريق. أعتقد أنه مهم للدور الذي ألعبه في المجتمع. باعتباري لاعب كرة قدم سابق ثم قائداً سابقاً لجمهورية ليبيريا، صوتي مهم لأنني لعبت هذه اللعبة؛ وعانيت من العنصرية خلال فترة لعبي لهذه اللعبة. لذا، اعتقد أنني سأكون أحد اللاعبين الذين سيكونون في وضع يسمح لهم بقول ’لا‘ للعنصرية."

وترأّس السيد وياه الورشة، وشارك فيها رئيس FIFA جياني إنفانتينو الذي ألقى الكلمة الختامية. وكان من بين الحاضرين أيضاً الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم، والرئيسة التنفيذية لقسم كرة القدم جيل إيليس، ونائب رئيس الاتحادات الأعضاء جيلسون فرنانديز، إلى جانب أعضاء آخرين من إدارة FIFA.

وقال الرئيس إنفانتينو موجهاً حديثه للجنة صوت اللاعبين "القضية التي تجمعنا هنا هي بالتأكيد القضية الأكثر أهمية التي يتعين علينا النضال من أجلها ومواجهتها بالطريقة الصحيحة. ولا يُمكننا فعل ذلك إلا إذا عملنا جميعاً معاً، لا يُمكننا الفوز سوى كفريق واحد فقط. لقد تحدّثنا بما فيه الكفاية، ويتعين علينا الآن التصرف. بالطبع، ليس الأمر سهلاً، وفي بعض الأحيان، قد يكون من الأسهل عدم قول شيء وقبول ما يحدث والمضي قدماً. ولكن هذا الأمر قد انقضى."

وأضاف قائلًا "لقد قُمتم بعمل عظيم في اليومين الماضيين. وسنواصل هذا العمل معاً. هذه هي بداية تحركنا، وعلينا التأكد أن صوتنا وصوتكم وصوت اللاعبين، مسموع."

وقد جاءت الجلسة في أعقاب عدد من المناقشات التي عُقِدت منذ الإعلان عن لجنة صوت اللاعبين في سبتمبر/أيلول 2025، لكنها كانت المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء اللجنة فعلياً بعد عقد اجتماعات سابقة عبر الإنترنت.

وكان ميرسي أكيدي (نيجيريا) ⁠وإيفان كوردوبا (كولومبيا) وخليلو فاديجا (السنغال) ⁠وجيسيكا هوارا (فرنسا) ⁠ومايا جاكمان (نيوزيلندا) ⁠ولوتا شيلين (السويد) وميكائيل سيلفستري (فرنسا) أعضاء لجنة صوت اللاعبين الذين انضموا إلى السيد وياه في الرباط.

كما تتألف لجنة صوت اللاعبين من 14 اتحاداً عضواً في FIFA يمثلون جميع الاتحادات القارية الستة، وتتمثّل مهمة لجنة صوت اللاعبين في مراقبة استراتيجيات مكافحة العنصرية وتقديم المشورة بشأنها، والمشاركة في المبادرات التعليمية، وتقديم المدخلات للإصلاحات.

مع التركيز على هذه النقاط، استمعوا إلى آراء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن أفضل الممارسات، بالإضافة إلى آراء بيارا باور من شبكة فير بشأن عمل مكافحي التمييز في المباريات.

كما اطلّع أعضاء لجنة صوت اللاعبين على الأنشطة التي قام بها أفراد اللجنة في جميع مجالات العمل الخمسة ضمن مبادرة الموقف العالمي ضد العنصرية التابعة لـFIFA، ولا سيما على مستوى فئة الشباب، حيث هناك توجّه محدد حول تثقيف اللاعبين. وأصبح اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق خوان بابلو سورين أول عضو في لجنة صوت اللاعبين يتحدّث إلى اللاعبين الشباب عن العنصرية في بطولة، وذلك عندما قدّم عرضاً تقديمياً لفريق الأرجنتين المشارك في كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ خلال أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، عُقِدت أيضاً جلسات تعليمية من قبل أعضاء لجنة صوت اللاعبين مع المنتخبات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2025 FIFA™ الجارية في المغرب وكأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™ في قطر.

كما اغتنمت لجنة صوت اللاعبين الفرصة للتحدث إلى ممثلي الاتحادات القارية الستة، وتلقى التحديثات حول التقدم المحرز في الركائز الخمس لمبادرة الموقف العالمي ضد العنصرية التابعة لـFIFA. كما نظروا في خطة العمل لعامي 2026 و2027 قبيل حضور نهائي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2025 FIFA™ بين كوريا الشمالية وهولندا.

وقال وياه، الذي أشاد بمبادرات FIFA لمكافحة العنصرية بقيادة الرئيس إنفانتينو "ينتقل العديد من الأشخاص حول العالم من نقطة إلى أخرى، لمشاهدة مجموعة من الأشخاص يجسدون المعنى الحقيقي لكرة القدم: إنها السلام، إنها الحب، إنها المتعة؛ أنا عشت ذلك. عشت الحب والسلام. وأيضاً، ما نحاول القيام به هو القضاء على العنصرية في الرياضة. فهي ليست جيدة للرياضة. لذا، هذا هو الجهد الذي نبذله للتأكد من أننا جميعًا نقاتل عالمياً."