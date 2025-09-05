مجلس FIFA لصوت اللاعبين يباشر مهامه للتصدي للعنصرية في كرة القدم

مجلس FIFA يضم ممثلين من 14 اتحاداً وطنياً وستة اتحادات قارية، ويُكرِّس أعضاؤه جهودهم لإنهاء العنصرية في كرة القدم

مهمة المجلس تتمثل في المشاركة في "الوقفة العالمية ضد العنصرية" ومراقبة الاستراتيجيات المناهضة للعنصرية وتقديم المشورة بشأنها، والمشاركة في المبادرات التعليمية وتقديم مقترحات للإصلاحات في هذا الشأن

الأعضاء سيقدمون المشورة بشأن المبادرات المناهضة للعنصرية وسيقودون حملة "لا للعنصرية" من خلال مشاركة قصص شخصية حقيقية

تم اليوم كشف الستار عن تشكيل مجلس صوت اللاعبين التابع لـ FIFA، والذي يضم 16 نجماً ونجمة من أساطير كرة القدم، وجميعهم ملتزمون التزاماً تاماً بالقضاء على العنصرية في كرة القدم.

يتولى مجلس صوت اللاعبين قيادة الوقفة العالمية ضد العنصرية عبر تقديم خبرات أعضائه وتجاربهم القيادية في مواجهة العنصرية في كرة القدم. يراقب المجلس كذلك المبادرات المناهضة للعنصرية ويقدّم المشورة بشأنها استناداً إلى الوقفة العالمية ضد العنصرية، ويدعم التعليم والتوعية على مختلف مستويات اللعبة، كما يعمل كمنصة تفكير لإيجاد أفكار جديدة.

ويدعو المجلس إلى إحداث تغيير ثقافي وتطبيق تدابير مناهضة للعنصرية بشكل متسق ضمن إطار الوقفة العالمية، لضمان تحقيق أثر دائم وملموس داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

مجلس صوت اللاعبين 03:29

وقد أُنشئ هذا المجلس في إطار الركيزة الخامسة من الوقفة العالمية ضد العنصرية التي اعتمدتها بالإجماع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211في FIFA خلال كونغرس FIFA الرابع والسبعين في بانكوك بتايلاند يوم 17 مايو / أيار من العام الماضي. ويضم تشكيل المجلس: القائد الفخري جورج ويا (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توغو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)، خليلو فاديغا (السنغال)، فورميغا (البرازيل)، جيسيكا هوارا (فرنسا)، مايا جاكمان ( نيوزيلندا)، سون جيهاي (الصين PR)، بليز ماتويدي (فرنسا)، آيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري ( الولايات المتحدة)، ميكائيل سيلفستر (فرنسا) وخوان بابلو سورين (الأرجنتين).

وعن هذا، قال جياني إنفانتينو رئيس FIFA: "مجلس صوت اللاعبين هو ثمرة التصويت بالإجماع من جانب جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA والتي أوضحت، من خلال الوقفة العالمية ضد العنصرية، بما لا يدع مجالاً للشك أن العالم كله متحدٌ ضد آفة العنصرية في ملاعب كرة القدم؛ وفي إطار هذا، وللمرة الأولى على الإطلاق سيكون لدينا لاعبون في قلب هذه الحركة كي يحولوا خطوات التغيير إلى واقع ملموس. ونحن محظوظون لوجود شخصيات بارزة ومتحمسة ولدى كل منهم تجاربه وخبراته الخاصة والفريدة في التعامل مع العنصرية".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في جلسة نقاشية حول صوت اللاعبين 02:17

وأردف: "سيقدم أعضاء اللجنة الـ 16 الدعم للتوعية على جميع مستويات اللعبة، وتشجيع (طرح) أفكار جديدة في سبيل إحداث تغيير دائم. وسيعملون على دفع قُدماً بعجلة التغيير في ثقافة كرة القدم، والحرص على عدم اقتصار تدابير مكافحة العنصرية على الجانب النظري، بل ترجمة إلى فعل على الأرض، داخل الملعب وخارجه على حدّ سواء".

"فلنكن واضحين: العنصرية والتمييز ليسا أمران يُعاملان على أنهما مجرد أخطاء أو تصرفات غير لائقة – بل هما جريمة تستوجب العقوبة في العديد من البلدان. والعقوبات الكروية وحدها لا تكفي لمناهضة الإساءة والتنمّر؛ فجميع التصرفات العنصرية، سواء في الملاعب أو عبر الإنترنت، يجب أن تُعاقَب بشكل كامل سواء من جانب القائمين على شؤون كرة القدم أو كافة أطراف المجتمع ."

سيُسهم أعضاء المجلس بدور رئيسي في تثقيف مجموعات مختلفة – بمن فيهم اللاعبون واللاعبات المشاركون في بطولات FIFA للشباب – حول مخاطر العنصرية. وبالتركيز على الأثر الذي تتركه هذه الإساءات على اللاعبين واللاعبات والأفراد الآخرين، بل وعلى كرة القدم كرياضة، سيوفر المجلس الدعم والنصائح العملية حول كيفية الانضمام إلى جهوده في مواجهة ما تُعد في كثير من البلدان أفعالاً إجرامية تستوجب العقوبة. سيعمل الأعضاء أيضاً على رفع مستوى الوعي بالإجراءات المُعزَّزة حديثاً ضد العنصرية، كما أقرّها مجلس FIFA، في مناطقهم.

علّق القائد الفخري جورج ويا قائلاً: "كرة القدم توطِّد أواصر الوحدة وتدفع عجلة التنمية، كما ترتقي بإنسانيتنا؛ لذا سأبذل دائماً كل جهدي، كما فعلت في الماضي والحاضر، من أجل الترويج لهذه الرياضة الرائعة لأن كرة القدم هي الحياة ذاتها. ويشرِّفُني أن أؤدي هذا الدور بفخر واعتزاز."

الركيزة الأولى: القواعد والعقوبات

الركيزة الثانية: الإجراءات داخل الملعب

الركيزة الثالثة: التهم الجنائية

الركيزة الرابعة: التعليم والتثقيف

الركيزة الخامسة: أصوات اللاعبين

اتخذ FIFA منذ ذلك الحين خطوات ملموسة تُغطّي جميع الركائز الخمس، مثل التحديثات الأخيرة على لائحة FIFA المعنية بالانضباط ضمن الركيزة الأولى، والتي شملت زيادة الغرامات وزيادة إجراءات المساءلة. تم رفع الحد الأقصى للغرامة بشكل كبير، حيث أصبح السقف الآن 5 ملايين فرنك سويسري، كما يُمكن للاعبين والمسؤولين المساعدة في تحديد مرتكبي الإساءات العنصرية.

تم إدراج آلية مكافحة التمييز المكوّنة من ثلاث خطوات في المادة 15 من لائحة الانضباط، مع تدابير خاصة للتصدي للعنصرية، بما في ذلك إشارة "لا للعنصرية " (الركيزة الثانية). ولضمان التطبيق المتسق، يتعين الآن على جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA مواءمة لوائح الانضباط لديها بما يتماشى مع المبادئ العامة للائحة FIFA المعنية بالانضباط.

وفي الوقت نفسه، تواصل خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ FIFA تسهيل تبادل حِزم الأدلة بعد انتهاء بطولات FIFA، لدعم أي ملاحقات قضائية على مستوى البلدان، وذلك ضمن الركيزة الثالثة. وقد تم حتى الآن توزيع أكثر من 100 حزمة أدلة، فيما حلّلت الخدمة 33 مليون منشور وتعليق عبر أكثر من 15 ألف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في كأس العالم FIFA قطر 2022™.