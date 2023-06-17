بعد أن كشف أحد التقارير المستقلة عن تعرّض أكثر من نصف اللاعبين المشاركين في مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي كأس أوروبا 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021 للإساءة الإلكترونية على اختلاف أشكالها، كان من الضروري إدراج خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وبفضل عمليات التبليغ والتعامل النشط لهذه الخدمة مع الرسائل المسيئة نيابةً عن اللاعبين ومنتخباتهم، استطاع المشاركون في البطولة التركيز على أداء دورهم كما ينبغي في أعظم عرض كروي على وجه الأرض.
خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
منشوراً وتعليقاً تم تحليله
تعليق تم إخفاؤه
منشور تم تحديده بواسطة الذكاء الاصطناعي وراجعه مختصون
منشور تم التأكد من أنه مسيء وتم الإبلاغ عنه إلى المنصات
حساباً شخصياً اكتُشف أنها تنشر رسائل مسيئة
حساب استدعى اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي
مستويات الإساءة
التمييز جريمة. ويمكننا بفضل هذه الأداة أن نحدّد الجناة ونبلّغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، فموقفنا واضح: نحن نرفض التمييز.
توجهات وتحليلات
كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمجموعات المتضررة في أماكن عملها، لذلك ستستمر FIFPRO بالتعاون مع FIFA، ولكننا لا نستطيع النجاح بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعم من كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أكثر أماناً وأفضل لكرة القدم.