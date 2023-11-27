جبل طارق: عقد من العمل الجاد بدأ يحصد ثماره

يحتفل اتحاد جبل طارق لكرة القدم بمرور عشر سنوات على انضمامه إلى عضوية FIFA في مايو 2026

شارك منتخبا جبل طارق للرجال والسيدات لأول مرة في تصفيات كأس العالم FIFA™

وينصبّ التركيز حاليًا على تحقيق تقدم مطرد نحو المستقبل إنّ التدرج في العمل خطوة بخطوة أمرٌ أساسي لتحقيق التقدم طويل الأمد وتجنب النكسات غير الضرورية. وهذا النهج يلخص تمامًا السنوات العشر الأولى لاتحاد جبل طارق لكرة القدم كعضو في FIFA. فعلى مدار العقد الماضي، حقق جبل طارق تقدمًا مطردًا بفضل العمل الجاد والتطوير الدقيق، ليُرسّخ مكانته تدريجيًا في عالم كرة القدم. يعود تاريخ هذه الرحلة إلى 13 مايو 2016، عندما أصبح اتحاد جبل طارق رسميًا العضو رقم 211 في FIFA خلال المؤتمر السادس والستين لـ FIFA في مدينة مكسيكو، المكسيك. "الأمر الأكثر أهمية هو أن يشعر أطفالنا، الجيل الأول من سكان جبل طارق الذين نشأوا كجزء من FIFA، بأنهم جزء من عائلة كرة القدم العالمية"، كانت هذه كلمات رئيس الاتحاد الجبرالتاري لكرة القدم مايكل ياماس في ذلك الوقت.

“بالنسبة لجبل طارق، فإن الاحتفال بمرور عشر سنوات على عضويتها في FIFA يعني أكثر بكثير من مجرد بلوغ إنجاز تاريخي. يقول روي تشيبولينا، قائد منتخب جبل طارق السابق، معلقًا على هذا الإنجاز: "إنها تمثل سنوات من العمل الجاد والإيمان والنضال من أجل فرصة المنافسة على الساحة العالمية. لقد منحت عضوية الفيفا جبل طارق التقدير وفرصة لتحقيق أحلام أكبر". وقد قاد تشيبولينا، الذي اعتزل مؤخرًا، منتخب جبل طارق خلال مشاركته الأولى في تصفيات كأس العالم FIFA™ قبل انطلاقها في روسيا 2018، وهو يجسد التحول الذي تشهده البلاد.

“"نشأتُ في جبل طارق، ولم يخطر ببالي قط تمثيل بلادي في تصفيات كأس العالم، لأن هذه الفرصة لم تكن متاحة ببساطة"، هكذا أوضح. "التغيير الأكبر كان في طريقة التفكير والاحترافية. أصبحنا أكثر تنظيمًا في كل ما نقوم به، بدءًا من تدريب المدربين وصولًا إلى تنمية الشباب وبيئات المنتخب الوطني. "نفكر الآن على المدى البعيد، وندرك أن أمامنا الكثير لننجزه. لديّ ثقة كبيرة في لاعبينا، لكننا بحاجة إلى مواصلة تجاوز الحدود والسعي وراء المنافسة. لن يتحقق المزيد من النجاح والتقدم إلا من خلال ذلك".

قيادة جبل طارق في حملتنا الأولى أمر يصعب وصفه بالكلمات. إنها لحظة فخر عظيم. روي تشيبولينا لاعب سابق وقائد منتخب جبل طارق الوطني

في أكتوبر 2018، حقق منتخب جبل طارق إنجازًا تاريخيًا بفوزه على أرمينيا 1-0 في دوري الأمم الأوروبية، محققًا بذلك أول انتصار رسمي له. وبعد شهر، ارتقى جبل طارق إلى المركز 190 في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال، وهو أعلى مركز له حتى الآن. وقال تشيبولينا: "كان العامل الأساسي هو العنصر البشري. لقد كان التزام اللاعبين والمدربين والإداريين والمتطوعين وكل من له صلة بكرة القدم في جبل طارق هائلاً. بالنسبة لدولة بحجمنا، لا يتحقق التقدم إلا بتضافر جهود الجميع".

امتد هذا النمو ليشمل كرة القدم النسائية أيضاً. فقد شارك المنتخب الوطني الجبرالتاري للسيدات لأول مرة دولياً في دوري الأمم الأوروبية للسيدات في فبراير 2024، قبل أن يدخل تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات في وقت لاحق من ذلك العام. إلا أن أبرز إنجازاتهنّ كان المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 البرازيل FIFA.

وقالت المهاجمة الدولية شانيا روبا: "بالنسبة للمنتخب الوطني الجبرالتاري للسيدات واتحاد جبل طارق لكرة القدم، فإن المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم للسيدات تعني الكثير. إنها تجسد سنوات من العمل الجاد والإيمان والتقدم الذي أحرزته كرة القدم النسائية في جبل طارق. إنه إنجاز نفخر به للغاية".

“وأضافت "إنها لحظة مؤثرة للغاية، لأنني شاركت هذه الرحلة الكروية مع العديد من اللاعبات اللاتي نشأت معهن في صغري. كان لدينا جميعًا الحلم نفسه بتمثيل جبل طارق على أعلى مستوى ممكن، حتى في وقت كانت فيه فرص كرة القدم النسائية محدودة للغاية مقارنةً باليوم. إن اللعب معًا الآن كزميلات في الفريق، وصنع التاريخ لبلدنا، أمر مميز للغاية ويصعب وصفه بالكلمات". وفي الخامس والعشرين من فبراير/شباط 2025، جاء يوم تاريخي آخر، حيث خاض منتخب جبل طارق للسيدات أول مباراة دولية رسمية له على أرضه. وأضافت روبا: "لقد كان يومًا تاريخيًا لا يُنسى، فخوض أول مباراة لنا على أرضنا في دوري الأمم الأوروبية ضد جزر فارو، أمام هذا الحشد الجماهيري الكبير، كان حلمًا راودنا لسنوات. لقد كان الجوّ والدعم الذي تلقيناه ذا قيمة كبيرة للفريق، وأظهر مدى تطور كرة القدم النسائية في جبل طارق".