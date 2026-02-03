كوستاريكا تصبح أول دولة من كونكاكاف تنضم إلى مشروع FIFA Arena

تم الافتتاح الرسمي في مدرسة بوليفار التقنية المهنية في كانتون جريسيا، مقاطعة ألاخويلا

سيستفيد 2000 فتاة وفتى من المدارس وبرامج كرة القدم الشعبية ونوادي الشباب من الملعبين الصغيرين

قال جاير بيرتوني، مدير قسم الاتحادات الأعضاء (الأمريكتان): ”نخطط لبناء ثلاثة ملاعب أخرى والوصول إلى خمسة على الأقل في مرحلتنا الأولى“

حقق الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم (FCRF) خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفه المتمثل في تحسين مستقبل الأطفال في جميع أنحاء البلاد، وذلك بافتتاح أول ملاعب كرة قدم صغيرة في المجتمعات المحرومة، بدعم من FIFA. وبذلك أصبحت كوستاريكا أول اتحاد عضو في الكونكاكاف ينضم إلى مشروع FIFA Arena.

يعمل FIFA والاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم على مشروع FIFA Arena منذ أواخر عام 2025، وفي 2 فبراير 2026 أصبح المشروع حقيقة واقعة مع الافتتاح الرسمي في مدرسة بوليفار الفنية المهنية في كانتون جريسيا، مقاطعة ألاخويلا. هذه هي إحدى المجتمعات المحلية التي تم اختيارها لإطلاق المشروع، إلى جانب كانتون سانتا كروز في مقاطعة غواناكاستي (مدرسة سانتا كروز الثانوية).

ستساعد هذه المدارس العامة في تعزيز تطوير كرة القدم في مراحلها الأولى، حيث سيستفيد حوالي 2000 فتاة وفتى من المدارس وبرامج كرة القدم الشعبية ونوادي الشباب في هذه المجتمعات والمناطق المحيطة بها من المرافق الرياضية الجديدة. ومن السمات المميزة لهذه المبادرة المشاركة النشطة للطلاب أنفسهم، الذين تطوعوا في بناء ملعبهم الخاص.

حضر حفل الافتتاح إلخان مامادوف (مدير قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA)، وجاير بيرتوني (مدير قسم الاتحادات الأعضاء (الأمريكتان))، وأيمان زورلال (المنسق العام لمشروع FIFA Arena). ومثل الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم رئيسه أوسايل ماروتو، والأمين العام غوستافو أرايا، ومدير تطوير كرة القدم غابرييل بوراس. ومن بين ممثلي الحكومة وزير الرياضة والترفيه الكوستاريكي دونالد روخاس، ونائبة وزير التعليم العام الإدارية صوفيا راميريز.

“عادةً ما نبدأ بتطوير ملعبين في كل بلد. هذا هو الأول في كوستاريكا، ونخطط لبناء ثلاثة أخرى والوصول إلى خمسة على الأقل في مرحلتنا الأولى”، قال السيد بيرتوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء ملاعب صغيرة إضافية في وقت لاحق من هذا العام في مجتمعات مثل أسيري وتوريالبا وأوبالا. “نحن سعداء برؤية الالتزام الذي أبداه كل من الاتحاد والحكومة".

وقال رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم ماروتو ”لطالما كانت البنية التحتية عائقًا وقيودًا. تحدث هذه الأنواع من الملاعب فرقًا كبيرًا في ممارسة كرة القدم في الأماكن التي تفتقر إلى المرافق، مثل هذه المجتمعات، أنا متأكد من أن العديد من الفتيات والفتيان سيتمكنون من الاستمتاع بها“.

تحقق مبادرة FIFA Arena الالتزام الذي تعهد به رئيس FIFA جياني إنفانتينو في قمة الرياضة من أجل التنمية المستدامة التي عقدت في باريس، فرنسا، في يوليو 2024، عندما أعلن هدف FIFA المتمثل في بناء ملاعب كرة قدم صغيرة في جميع أنحاء العالم، بهدف الوصول إلى 1000 ملعب بحلول عام 2031.