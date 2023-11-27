"فصل جديد" للكرة الكاميرونية يُكتَب مع افتتاح المقر الرئيسي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

افتتاح مقر جديد لاتحاد الكاميرون لكرة القدم (FECAFOOT) في ياوندي

حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء جوزيف نغوتي، ونائب رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) باتريس موتسيبي، ورئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم صامويل إيتو

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: المشروع "يعزز مكانة الكاميرون كلاعب رئيسي في كرة القدم الأفريقية"

صرّح جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، بأن المقر الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم (FECAFOOT) سيفتح "فصلًا جديدًا في التاريخ العظيم" لتطور كرة القدم في هذا البلد الأفريقي.

وقد قام رئيس وزراء الكاميرون، جوزيف نغوتي، بقص شريط الافتتاح ليدشن رسميًا المبنى الواقع في حي "واردا" بالعاصمة ياوندي، وذلك برفقة باتريس موتسيبي، نائب رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم (FECAFOOT)، بالإضافة إلى زملائه في مجلس FIFA، السيدين حميدو جبريلا وسليمان حسن وابري.

حصل بناء المبنى المكون من خمسة طوابق على تمويل جزئي من خطة FIFA للإغاثة من كوفيد-19، وهي الخطة التي اعتمدها مجلس FIFA في يونيو 2020 لدعم كرة القدم في جميع اتحادات FIFA الأعضاء الـ 211 في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وقال السيد إنفانتينو في رسالة فيديو عُرضت خلال الحفل: "إن افتتاح هذا المجمع الحديث يمثل فصلاً جديدًا في التاريخ العظيم لكرة القدم الكاميرونية، وسيوفر للاتحاد الكاميروني لكرة القدم البنية التحتية اللازمة لمواصلة تطوير كرة القدم في بلدكم الرائع وتعزيز احترافيتها".

وأضاف: "يعزز هذا المشروع أيضًا مكانة الكاميرون كلاعب محوري في كرة القدم الأفريقية، وأود أن أهنئ الرئيس إيتو على نجاحه في إتمام هذا المشروع بذات العقلية الانتصارية التي أظهرها طوال مسيرته الكروية المذهلة. أفخر بمساهمة FIFA في هذا المشروع من خلال خطة FIFA للإغاثة من كوفيد-19، وهو ما يثبت مجددًا دعمنا المستمر للاتحادات الأعضاء".

ومع إتاحة المقر الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم مركزًا متطورًا وملائمًا لأداء مهامه في تطوير كرة القدم في البلاد، يمثل أيضاً رمزاً لتعاونه الراسخ والمستمر مع FIFA.

حيث ساهم برنامج FIFA Forward في تجديد مركز "أودزا" الفني، بالإضافة إلى تركيب عشب اصطناعي في ملعب "بيرتوا" البلدي. كما امتد دعم FIFA ليشمل إطلاق مسابقة "كأس الرئيس" لفِرق الشباب، بالتزامن مع تنفيذ مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) بهدف تزويد الشباب الموهوبين بمسار واضح نحو عالم الاحتراف.