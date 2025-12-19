إرث الفلبين في بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA يمتد "إلى ما وراء الملعب"

تهدف استراتيجية ”ما وراء الملعب“ إلى الترويج لكرة الصالات وزيادة المشاركة

أول بطولة تاريخية لـ FIFA تستضيفها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا

إنشاء برامج تراثية متنوعة لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA™ في الفلبين

سيستمر الإرث الذي خلفته كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA™ في الفلبين في التأثير على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لفترة طويلة بعد أن رفعت البرازيل الكأس الجديدة في ملعب فيل سبورتس أرينا في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ستظل الفلبين تفخر باستضافة النسخة الأولى من البطولة، التي تأتي في إطار استثمارات FIFA واسعة النطاق لتسريع تطور كرة القدم النسائية على الصعيد العالمي.

عملت الهيئة العالمية لكرة القدم عن كثب مع الاتحاد الفلبيني لكرة القدم (PFF) لضمان تحقيق فوائد ملموسة على المدى الطويل.

ومن هذا المنطلق، أطلق FIFA والاتحاد الفلبيني لكرة القدم استراتيجية للبطولة بعنوان ”ما وراء الملعب: مبادرات تأثير كرة الصالات“. وتركز الاستراتيجية على تنمية كرة الصالات في الفلبين، وزيادة المشاركة واستدامتها بين جميع الأعمار والأجناس ومستويات القدرات، وترويج وتطوير اللعبة كرياضة مثيرة للفلبينيين.

بينما ستستمر المشاريع التي تركز على الإرث في المستقبل، فقد جرت العديد من الأنشطة قبل وأثناء أيام البطولة الستة عشر.

مرافق البطولة

خضعت صالة فيل سبورتس أرينا لعملية تجديد وتطوير شاملة قبل وصول نخبة لاعبات كرة الصالات في العالم. وتجري حاليًا مناقشات بين الاتحاد الفلبيني لكرة القدم ولجنة الرياضة الفلبينية حول أفضل السبل للاستفادة من مرافق البطولة في دوريات المدن، ودعم اللاعبات الشابات اللواتي استلهمن من أداء اللاعبات خلال النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات.

تحويل قاعة التدريب التابعة لمؤسسة تولوي

ساهمت البطولة في تجديد ملعب مؤسسة تولوي سا دون بوسكو في ألابانغ، مونتينلوبا، من خلال تركيب أرضية عالمية المستوى. سيستفيد من هذا الملعب، الذي استخدمته الفرق المشاركة مثل إيطاليا كمكان للتدريب، المؤسسة التي ترعى أكثر من 100 طفل يتيم على المدى الطويل. تفخر المؤسسة بأن لاعبة كرة الصالات الفلبينية الحالية لاني أورتيلو من بين العديد من الأشخاص الذين ساعدتهم على مدى عقود.

قال الأب روكي إيفانجليستا، الكاهن الساليزياني الذي أسس مؤسسة تولوي: "نحن ممتنون للغاية لـ FIFA والاتحاد الفلبيني لكرة القدم على هذا التبرع وعلى جعل تولوي جزءًا من هذا الحدث التاريخي. إن تحويل صالة الألعاب الرياضية لدينا إلى صالة تدريب لكأس العالم يؤكد مهمتنا - أن لكل طفل الحق في اللعب. دعمكم يشجعنا على دفع عجلة تطوير كرة الصالات في الفلبين إلى الأمام. "

”بدعم من FIFA، سنواصل القيام بدورنا في غرس حب كرة الصالات وكرة القدم في بلدنا، خاصة بين الأطفال والشباب الأقل حظاً. وهذا يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في أن لكل طفل الحق في اللعب والنمو والإلهام، ومساعدة الأطفال المحرومين على بناء شخصيتهم من خلال كرة القدم وكرة الصالات. ندعو الله أن تستمر هذه الشراكة وتتنامى“.

توزيع الكرات

تم توزيع ما مجموعه 150 كرة – 100 كرة قدم و50 كرة صالات – على مجتمعات كرة الصالات وكرة القدم والجامعات والمنظمات في الفلبين لتقديم الشكر لهم على التزامهم وجهودهم المستمرة في تطوير هذه الرياضة، خاصة بالنسبة للأجيال الشابة.

أقيم أحد أحداث توزيع كرات FIFA في تولوي سا دون بوسكو بحضور رئيس قسم الألعاب الأولمبية وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية في FIFA، كاسرا هاغيهي؛ ونائب الأمين العام للاتحاد الفلبيني لكرة القدم، مايكل كيفن جوكو؛ ورئيسة قسم التحكيم النسائي في FIFA، بيبيانا شتاينهاوس-ويب، التي هي أيضًا سفيرة لمبادرات ”بيوند ذا كورت“ (Beyond the Court).

وقال مارك دينيس بالبين، المدير الفني لفريق توندو إف سي، الذي استفاد من توزيع الكرات: ”أود أن أشكر FIFA على إتاحة الفرصة لبلدنا للظهور على الساحة العالمية. فهذا يفتح المزيد من الفرص أمام بلدنا لتنمية هذه الرياضة والانضمام إلى العالم في مجال كرة الصالات“. وأضاف المدرب المجتمعي، في إشارة إلى إحدى القيم والتقاليد الفلبينية الأساسية المتمثلة في الوحدة والتعاون المجتمعيين: ”الآن سينظر الناس إلى هذا الأمر على أنه بناء للأمة، ونأمل أن تبذل مجتمعات كرة الصالات في جميع أنحاء البلاد المزيد من الجهود لتعزيز هذه الرياضة وتحسينها، وخلق ثقافة لعب خاصة بنا على طريقة البايانهان“.

بالنسبة لنادينا، الكرات هي مجرد أدوات لشيء أكبر - وهو تعليم مهارات الحياة، وتكوين القيم، وإظهار الأطفال كيف يحلمون أحلاماً كبيرة. تشيستر دي توريس غواد كالينغا سيباج إف سي

وقال تشيستر دي توريس، الذي استفاد ناديه غواد كالينغا سيباج إف سي أيضاً من هذه المبادرة: ”نحن في فريقنا نود أن نشكر FIFA على تبرعها السخي بكرات كرة الصالات وكرة القدم. بالنسبة لنادينا، الكرات هي مجرد أدوات لشيء أكبر - وهو تعليم المهارات الحياتية، وتشكيل القيم، وإظهار للأطفال كيف يحلمون بأحلام كبيرة. الرياضة هي محاكاة رائعة للحياة، ومن خلال كرة القدم وكرة الصالات، نعلم الأطفال دروس الحياة حول كيفية العمل كفريق، والقيادة، والتعاون، وتحقيق إنجازات عظيمة معًا“.

برامج تطوير كرة القدم للسيدات التابعة لـ FIFA

في سياق الفرصة الفريدة التي أتاحتها استضافة البطولة في الفلبين، ساعدت إدارات FIFA في وضع برامج لدعم وتشجيع تطوير كرة الصالات في شكل استراتيجية كرة القدم النسائية وكرة الصالات وتطوير الدوريات.

وشملت استراتيجية كرة القدم النسائية وكرة الصالات ثلاث جلسات عبر الإنترنت وورشة عمل في منتصف البطولة في مانيلا لمختلف الممثلين المحليين، وركزت على خطة طويلة الأجل لنمو وتطوير كرة القدم النسائية وكرة الصالات في البلاد.

وقالت غابرييل ديل روزاريو، المؤسسة المشاركة لمنظمة ألون وأراو، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تمكين الشباب من خلال كرة القدم/كرة الصالات/كرة القدم الشاطئية والاستدامة: "كانت رؤى خبراء FIFA قيّمة للغاية، ولكن ما كان له نفس القدر من الأهمية هو الشعور بالانتماء إلى مجتمع من النساء اللواتي يشاركنني نفس الشغف بكرة القدم وكرة الصالات للفتيات. سماع القصص والتجارب وحتى الصعوبات التي شعرت أنها مألوفة جداً جعلني أشعر بأنني لست وحيدة في هذا العمل.

”كان من المنعش تبادل الأفكار وتعلم أفضل الممارسات من المدربين من جميع أنحاء الفلبين. بصفتي شخصاً يقود مجتمعي، كان ورشة العمل مفيدة بشكل خاص - فقد ذكرتني بأننا جزء من حركة أكبر، وأن التحديات التي نواجهها مشتركة، ولكن الحلول أيضاً مشتركة“.

كجزء من تطوير مسار كرة الصالات، تم استخدام برنامج تطوير الدوريات التابع لـ FIFA لإنشاء سلسلة من البطولات المجتمعية الإقليمية تسمى Filipina5 Futsal Fiesta. أقيمت المراحل الأولى في مناطق مختلفة، وبعد ذلك حظي الفائزون في كل بطولة محلية بفرصة السفر إلى مانيلا للمشاركة في المسابقة النهائية والتفاعل مباشرة مع البطولة.

بالنسبة للعديد من الشباب، كانت هذه الرحلة رحلة العمر، حيث كانت المرة الأولى التي يزورون فيها العاصمة والمرة الأولى التي يركبون فيها الطائرة. هذه أيام لن ينسوها أبدًا: لقاء لاعبي كرة الصالات من مناطق أخرى والتواصل معهم، وتبادل الخبرات خارج مجتمعاتهم المحلية، ومشاهدة المباريات مباشرة داخل ملعب عالمي المستوى.