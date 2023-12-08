الأفضل في العالم يتألّقون
تابع الآن!
تابع الآن!
بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
FIFA.com
تطوير كرة القدم
تطوير كرة القدم
للاتحادات الأعضاء
للدوريات والأندية
للاعبين واللاعبات
للمدربين والمدربات
مبادرات تطوير كرة قدم السيدات
مبادرات التثقيف والتوعية
كُتيبات وقواعد بيانات
التقارير
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية
تراخيص الأندية
برنامج FIFA Connect
برنامج Football for Schools
برنامج FIFA التنفيذي للاعبين
مؤتمر FIFA لكرة القدم الاحترافية
برنامج Football for Schools
برنامج FIFA التنفيذي للاعبين
دبلوم FIFA لإدارة الأندية
مؤتمر FIFA لكرة القدم الاحترافية
برنامج Football for Schools
الأسئلة الشائعة
التعلُّم من خلال كرة القدم
كيفية المشاركة والتواصل
جميع الأخبار والقصص والمزيد
الأسئلة الشائعة
التعلُّم من خلال كرة القدم
كيفية المشاركة والتواصل
جميع الأخبار والقصص والمزيد
الأسئلة الشائعة
التعلُّم من خلال كرة القدم
كيفية المشاركة والتواصل
جميع الأخبار والقصص والمزيد
^
إعداد ملف تعريف الارتباط