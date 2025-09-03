شباب بابوا غينيا الجديدة يصعدون إلى آفاق جديدة بدعم من برنامج FIFA Forward

استفادت بابوا غينيا الجديدة من تمويل برنامج FIFA Forward للتحضير لتصفيات كأس العالم تحت 17 عامًا

شاركت هذه الدولة الميلانيزية في بطولة أوقيانوسيا لكرة القدم تحت 16 عامًا لأول مرة منذ سبع سنوات

بلغت بابوا غينيا الجديدة نصف النهائي، لكنها خسرت بفارق فوز واحد عن التأهل التاريخي

تواجه بابوا غينيا الجديدة تحديات جغرافية كبيرة لبرامجها الشبابية المتميزة، ولكن بدعم من برنامج FIFA Forward، تُطوّر هذه الدولة الميلانيزية نجوم المستقبل. تُعد بابوا غينيا الجديدة الدولة الأكثر سكانًا بين الاتحادات الأعضاء الأحد عشر في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC)، إلا أنها تواجه عقبات لوجستية نادرة. يعيش جزء صغير فقط من السكان في العاصمة بورت مورسبي، أكبر مدنها. تتميز المنطقة بمناطق ساحلية خلابة، وتضاريس جبلية وعرة، وقائمة لا نهاية لها من الجزر المتناثرة خارج البر الرئيسي، مما يعني أن العديد من المواقع لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو أو الرحلات البرية الشاقة.

بدت بابوا غينيا الجديدة مرشحةً ضعيفةً للفوز بإحدى بطاقات التأهل الثلاث المُتاحة خلال بطولة أوقيانوسيا للرجال تحت 16 عامًا، التي استمرت أسبوعين في هونيارا، جزر سليمان. لم يكن التأهل إلى البطولة التي تضم ثماني دول مضمونًا، حيث وصلت بابوا غينيا الجديدة إلى البطولة لأول مرة منذ سبع سنوات بعد اجتيازها المرحلة التمهيدية. على الرغم من العقبات، فشلت بابوا غينيا الجديدة بفارق ضئيل في تحقيق ما كان سيُؤهلها لأول بطولة FIFA يشارك فيها أي منتخب وطني للرجال في بابوا غينيا الجديدة. بعد أن قدّمت خصمًا شرسًا في هزيمتها 2-0 أمام نيوزيلندا حاملة اللقب في نصف النهائي، هُزمت بابوا غينيا الجديدة بهدف وحيد من فيجي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت، لتخسر بصعوبة تذكرة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2026™ العام المقبل.

أُقيمت استعدادات فريق تحت 16 عامًا في مقر اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم (PNGFA) الذي تم تجديده مؤخرًا في بورت مورسبي، وهو مشروع يدعمه برنامج FIFA Forward بتمويل قدره 499,889 دولارًا أمريكيًا. واستخدم الفريق 110,837 دولارًا أمريكيًا من صندوق FIFA Forward (الدورة الثانية والثالثة) لتغطية تكاليف سفر وإقامة الفريق في بطولة أوقيانوسيا. هذا العام، كنا محظوظين وفخورين بتأهل منتخبنا الوطني للرجال تحت 16 عامًا إلى بطولة أوقيانوسيا، وهو إنجاز لم نتوقعه، لكننا احتضناه بكل حماس. شكّلت الطبيعة غير المتوقعة لهذا التأهل تحديات لوجستية ومالية جسيمة، لا سيما في تغطية تكاليف السفر والإقامة، والتي تُعدّ من أكبر النفقات في أي حملة لمنتخب وطني. "بفضل تمويل برنامج FIFA Forward، تمكّن اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم من تغطية هذه التكاليف الحرجة وضمان تمثيل رياضيينا الشباب لبابوا غينيا الجديدة على الساحة الإقليمية بكرامة واحترافية. لم يُمكّن هذا الدعم من المشاركة فحسب، بل عزز أيضًا التزام الفيفا بتطوير كرة القدم بشكل عادل في جميع الاتحادات الأعضاء."

يمكن لبرنامج FIFA Forward توفير ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد عضو بين عامي 2023 و2026، أي سبعة أضعاف المبلغ الذي تلقوه مقارنةً بدورة 2011-2014. أدت زيادة التمويل، إلى جانب توسيع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA، إلى تعزيز التنافسية في منطقة المحيط الهادئ، وهي سمة من سمات البطولات الأخيرة التي أبرزها مدرب نيوزيلندا تحت 16 سنة، مارتن بولوك. وقال: "أعتقد أننا شهدنا تحسنًا كبيرًا خلال العامين الماضيين من جميع دول اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم". وأضاف: "أعتقد أن FIFA والمديرين الفنيين واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم يستحقون كل التقدير لمساعدتهم الدول على الاستعداد بشكل أفضل ووضع برامج أفضل لتحديد اللاعبين لتمكين لاعبيها من الوصول إلى المستوى التالي".