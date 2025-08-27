الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يعزّز إرث المستقبل عبر كأس السوبر بدعم من FIFA Forward

للعام الثاني على التوالي، أُقيمت بنجاح بطولة كأس السوبر التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وهي مسابقة شبابية أساسية لتنمية المواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات في المكسيك

بالتوازي مع ذلك، اكتملت أعمال تجديد الملعب رقم 2 في مركز الأداء العالي التابع للاتحاد المكسيكي لكرة القدم

تم تنفيذ كلا المشروعين بدعم من برنامج FIFA Forward التطويري

احتضن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في مقره في تولوكا نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر التابعة له (Super Copa FMF)، والتي رسّخت مكانتها كركيزة أساسية لتطوير فئات الناشئين في البلاد. وبفضل الدعم المتواصل من برنامج FIFA Forward التطويري، بات هذا الحدث لا يقتصر على تعزيز المنافسة عالية المستوى في فئات الناشئين والناشئات، بل يُساهم كذلك في الارتقاء بالبنية التحتية الضرورية لمستقبل كرة القدم المكسيكية.

أُقيمت البطولة على مرحلتين خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2025، وجمعت بين أكثر المواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات في المكسيك من فئتي تحت 13 سنة وتحت 15 سنة. وأقيمت المنافسات الخاصة باللاعبين في الفترة من 12 إلى 17 يوليو/تموز، بينما جرت المنافسات على مستوى اللاعبات بين 5 و10 أغسطس/آب. وعلى صعيد الرجال، فاز منتخب المكسيك تحت 13 سنة ومنتخب خاليسكو تحت 15 سنة باللقبين. أما في فئة السيدات، فقد توّج منتخب المكسيك تحت 15 سنة وفريق "إل كامينو" تحت 13 سنة بالكأس، مما يؤكد النمو المتسارع لكرة القدم للسيدات في البلاد.

من ناحية أخرى، وإلى جانب ضمان صقل المواهب الشابة، يُواصل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعزيز بنيته التحتية. فكما فعل في عام 2023 بالاستثمار في أول ملعب عشبي هجين في الأمريكتين والذي تم بناؤه بتمويل من برنامج FIFA Forward، يفتتح الاتحاد في عام 2025 الملعب رقم 2 الذي تم تجديده مؤخراً بالعشب الطبيعي في مركز الأداء العالي التابع له. وبتكلفة إجمالية بلغت 105,785 دولاراً أمريكياً، شملت الأعمال إعادة تسوية شاملة لأرضية الملعب، وتحديث نظام الري بشكل متكامل، حيث تم استبدال المدافع المائية القديمة بمرشّات مركزية حديثة. وأسفرت هذه التحسينات الجوهرية الآن عن أرضية لعب من الطراز الأول ستفيد بشكل مباشر جميع المنتخبات الوطنية في تدريباتها ومعسكراتها، من خلال توفير الظروف المثلى لتنمية أقصى إمكانياتها.

منصة لجميع المواهب المكسيكية

وتميّزت البطولة بتنوع الفرق المشاركة، فقد ضمت في كل فئة فرقًا من خلفيات مختلفة: منتخبات وطنية، وفرق من قطاع الهواة، ومنتخبات للولايات، وفرق مثل "إل كامينو" الذي يضم مواهب مكسيكية تم اكتشافها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتمد نظام البطولة على دور مجموعات تواجه فيه كل الفرق بعضها البعض، ثم يتأهل أفضل فريقين إلى "النهائي الذهبي"، بينما يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في "النهائي الفضي".

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لنسخة 2025 من هذه البطولة، فقد تم تشكيل منتخبات قطاع الهواة من خلال عمليات اكتشاف المواهب التي تمت خلال الألعاب الأولمبية التي جرى تنظيمها من قبل اللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في المكسيك. وبدأت العملية بثلاث مراحل إقليمية كبرى، شاركت فيها جميع الولايات الـ32 في المكسيك. ومن هذه المسابقات، تأهل 16 فريقاً إلى المرحلة النهائية، التي أقيمت في كوليما في أوائل يونيو/حزيران من هذا العام. وحضر كشّافو المنتخبات الوطنية المكسيكية للشباب جميع المراحل لاختيار المواهب الجديدة في كل فئة. وفي هذا الصدد، أبرز الرئيس التنفيذي للاتحاد المكسيكي لكرة القدم إيبار سيسنيجا قيمة المسابقة قائلاً: "لقد كانت هذه البطولة ناجحة للغاية في اكتشاف المواهب، وخاصة اللاعبات المتميزات للانضمام إلى المنتخب الوطني. أتوجّه بالشكر لجميع اللاعبات وأولياء أمورهن على الحضور إلى هذه المسابقة. أدعوهن لمواصلة التطور والتدريب من أجل الوصول إلى القمة. مستقبل كرة القدم المكسيكية للسيدات في أيادٍ أمينة للغاية."

وتشاركه في هذه الرؤية المدربة خيمينا روخاس، مدربة منتخب المكسيك تحت 15 سنة، التي أبرزت فوائد تنظيم البطولة ونظامها، قائلةً: "الحقيقة أننا ما زلنا سعداء للغاية بالتنظيم، فجميع التفاصيل تؤخذ في الاعتبار دائماً، وهذا يسمح لنا بالحضور والمنافسة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا فرصة لاستقدام لاعبات من دول أخرى؛ مكسيكيات مقيمات في الخارج. وهذا يمنحنا الفرصة لمواصلة التطور بما يخدم المنتخب الوطني."