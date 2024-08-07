رئيس الاتحاد التوغولي يشكر جياني إنفانتينو على دعم FIFA لتطوير البنية التحتية

التقى جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد التوغولي لكرة القدم كوسي غاي أكبوفي

قال السيد أكبوفي إن رئيس FIFA يستحق الثناء على عمله لتطوير كرة القدم الإفريقية

لعب برنامج FIFA Forward دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في توغو

أشاد رئيس الاتحاد التوغولي لكرة القدم بجهود جياني إنفانتينو في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في البلاد، وأثنى على عمله من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية.

والتقى رئيس FIFA بنظيره رئيس الاتحاد التوغولي لكرة القدم كوسي غاي أكبوفي، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تناولا المشاريع المستقبلية لبرنامج FIFA Forward في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بما في ذلك إمكانية إنشاء مركز فني وطني، فضلاً عن توفير المزيد من الفرص للسيدات لممارسة لكرة القدم.

من جانبه، أشاد جياني إنفانتينو بقيادة السيد أكبوفي منذ توليه رئاسة الاتحاد التوغولي لكرة القدم عام 2016 حيث قال "لقد شهدتُ بنفسي كيف كان حماسُهُ وذكَاؤُهُ مفيداً لكرة القدم في بلاده. إن إصراره على تحقيق التقدّم أمرٌ جديرٌ بالإشادة، وقد ناقشنا سوياً كيف يُمكن لبرنامج FIFA Forward أن يستمر في دعم تطوير البنية التحتية لكرة القدم على جميع المستويات في بلاده." وأضاف "كما ناقشنا تعاون الاتحاد التوغولي لكرة القدم في مشروع FIFA بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وكيف يمكن لهذا التعاون أن يدفع كرة القدم التوغولية قدماً من خلال تمكين السيدات والفتيات عبر توفير فرص أكبر لممارسة اللعبة التي نحبها جميعاً."

ويُعد الاتحاد التوغولي لكرة القدم واحداً من بين 16 منظمةً - ثلاثة منها أعضاء في FIFA - تستفيد من تمويل برنامج الرياضة من أجل تمكين المرأة وهو نتاج للتعاون بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه من قبل منظمة La Guilde غير الحكومية. وقال السيد أكبوفي إن برنامج FIFA Forward قد دعم بالفعل إنشاء ملاعب من العشب الصناعي في توغو، وساهم كذلك في تطوير مكاتب الاتحاد التوغولي لكرة القدم. وأضاف أيضاً "بفضل هذه الملاعب، سيتسنى لفِرقنا الآن لعب مباريات الدوري المحلي في أي وقت على مدار السنة. لم نكن لنتمكن اليوم من خوض جميع مبارياتنا على أرضيات عشبية لولا ملاعب العشب الصناعي التي شيّدناها بفضل تمويل برنامج FIFA Forward. لقد تمكّنا من مطالبة جميع الأندية بإنشاء ملعب إما عشبي أو صناعي ليكون لأنديتنا ملعب يُمكنها أن تتدرب عليه." كما أضاف "أود أن أعرب عن خالص شكري للسيد جياني إنفانتينو، إذ أتاح لنا برنامج FIFA Forward فرصة بناء منشآت خاصة بكوادرنا الإدارية. لقد أحرزنا تقدماً رائعاً وإيجابياً للغاية على المستوى الإداري. والآن بات من الواضح للجميع أن الاتحاد التوغولي لكرة القدم يمضي قُدُماً في تحقيق مصلحة جميع المعنيين بكرة القدم."

كما تمّت مناقشة المشاريع المستقبلية، ومن بينها إنشاء المركز الفني. وفي هذا الصدد، قال أكبوفي "لقد أعددنا الوثائق اللازمة، وقريباً سنضع حجر الأساس لبدء الأعمال الإنشائية. من شأن هذا أن يُتيح مزيداً من الفرص للشباب، وسنسعى للاستفادة من هذا المشروع في تطوير المواهب. والأهم من ذلك أننا سنسعى لتحسين أداء لاعبينا الشباب حتى يتسنّى لهم تحقيق مزيدٍ من التطوّر، وتمثيل المنتخب الوطني في النهاية." واختتم بقوله "مرة أخرى، أود تهنئة رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو، الذي يستحق الكثير من الإشادة على مجهوداته لتطوير كرة القدم العالمية، وخاصة كرة القدم الإفريقية."