رئيس الاتحاد الصومالي علي عبدي محمد يلتقي جياني إنفانتينو في باريس

استقبل رئيس FIFA جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم علي عبدي محمد في مكتب FIFA بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ركّزت المناقشات على جهود تطوير اللعبة في هذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا، حيث تُتخذ خطوات ملموسة لتحسين البنية التحتية الكروية من خلال برنامج FIFA Forward . وقال السيد إنفانتينو "أجريت محادثة مفصلة مع الرئيس علي عبدي محمد حول الوضع الحالي لكرة القدم في بلاده والعمل الجاري إنجازه لجعل الرياضة في متناول الجميع أكثر من ذي قبل."

وقد دعم برنامج FIFA Forward الصومال في مجال النهوض بمهارات المسؤولين الإداريين بالاتحادات الأفريقية الأعضاء، وذلك من خلال البرنامج التنفيذي لكرة القدم FIFA/CIES بجامعة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية التي تدير مشاريع التنمية الاجتماعية ذات الصلة بكرة القدم. وأضاف رئيس FIFA "لقد استخدم الاتحاد الصومالي بشكل جيد مصادر التمويل التي حصل عليها من خلال برنامج FIFA Forward، حيث شمل ذلك بناء مقر جديد. كما تباحثنا بشأن أفضل السبل لاستغلال البرنامج في سبيل دعم كرة القدم الصومالية مستقبلاً." وتابع "لقد ناقشنا أيضاً أهمية توفير فرص اللعب لمختلف المنتخبات الوطنية الصومالية، كما أكدتُ عزم FIFA على مواصلة دعم عملية تطوير كرة القدم في الصومال، حيث أتطلع إلى مواصلة تعاوننا في هذا الصدد."