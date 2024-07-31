رئيس اتحاد ساو تومي وبرينسيب لجياني إنفانتينو: ساو تومي وبرينسيب بحاجة للبنية التحتية

كانت حاجة الدولة الجزرية إلى البنية التحتية لكرة القدم أحد مواضيع النقاش الرئيسية التي تمّت مناقشتها في لقاء رئيس اتحاد ساو تومي وبرينسيب لكرة القدم دومينغوس مونتيرو، مع جياني إنفانتينو في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقال رئيس اتحاد ساو تومي وبرينسيب لكرة القدم، الذي كان برفقته نائب رئيس الاتحاد أدالبرتو كاتامبي، أنه يريد تطوير الملعب الوطني وتوفير المرافق التي يُمكن فيها لعب كرة القدم على مستوى شعبي بينما تذكّر رئيس FIFA زيارته للبلاد في عام 2018.

وقال السيد إنفانتينو "من بين المواضيع التي ناقشناها كانت التحديات اللوجستية التي تواجهها البلاد وتطوير الملعب الوطني، حتى يُصبح من الممكن لعب مباريات تصفيات كأس العالم FIFA مرة أخرى في البلاد." لقد تحدّثنا عن كيف يُمكن لبرنامج FIFA Forward المساعدة في هذا الأمر وفي التطوير العام للبنية التحتية." وأضاف "يتمتّع شعب ساو تومي وبرينسيب بشغف كبير بكرة القدم، كما شهدت بنفسي عندما زرت بلدهم الجميل قبل بضع سنوات. سنواصل العمل مع الرئيس مونتيرو وفريقه للاستفادة من مبادرات FIFA المختلفة، مثل مخطط FIFA لتطوير المواهب، للمساعدة في اكتشاف وتدريب اللاعبين الموهوبين من هذه المنطقة الجميلة من أفريقيا، فضلاً عن جلب المزيد من فرص كرة القدم لشعبهم." وكان منتخب ساو تومي وبرينسيب قد لعب مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ حتى الآن في المغرب لأن البلاد لا تمتلك ملعباً يُلبّي متطلبات استضافة المباريات الدولية.

وقال السيد مونتيرو "كان الغرض من اجتماعنا في الواقع هو الحديث عن كرة القدم - والبنية التحتية لبلادنا. أخبرنا الرئيس أننا بحاجة بالفعل إلى إنشاء البنية التحتية، حتى نتمكّن من جعل الشباب يلعبون وحتى يتكّون المنتخب الوطني الذي نحلم به جميعاً في المستقبل...لقد عبّرنا عن حاجتنا إلى تجديد ملعبنا الوطني بالإضافة إلى إنشاء ملاعب أصغر للأطفال حتى يتمكّنوا من لعب كرة القدم بعد يومهم الدراسي." وقال مونتيرو إنه مسرور بالاجتماع وإن دعم FIFA أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى اتحاد ساو تومي وبرينسيب كرة القدم مضيفاً أن منتخب ساو تومي وبرينسيب يُشارك الآن في المنافسات بشكل دائم، ولم يكن هذا هو الحال دوماً. وأردف "يُعد FIFA مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث أنهم الشريك الوحيد لدينا الذي يُساهم في تمويل كرة القدم في بلادنا، لذلك كان هذا الاجتماع إيجابياً للغاية. وفيما يتعلّق بكرة القدم، فإن بلادنا تتطوّر. إذا نظرنا إلى الماضي، فلم نكن نُشارك في أي منافسات قط، لكننا نشارك الآن." وختم قائلاً "لقد بدأنا في المشاركة في البطولات واللعب والفوز والخسارة، لكننا نستمر في المنافسة دائماً كما يستمر عدد جمهورنا في الزيادة وفي دعم المنتخب الوطني. لذا، فإن بلادنا تتطوّر بشكل كبير عندما يتعلّق الأمر بكرة القدم."