اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم

اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.federacaosantomensefutebol.st

العنوان

Rua Ex-João de Deus,

CP 440,

SAO TOME

São Tomé e Príncipe

طرق التواصل

الهاتف: +239/222 6558

البريد الإلكتروني:juristaac@yahoo.com.br

فاكس: +239/222 4231

التنظيم

President

Domingos MONTEIRO

Vice President

Adalberto FONSECA

Carvalho ANIBAL

General Secretary

Arlindo CARNEIRO

Media And Communication Manager

Bracanan SANTOS

Technical Director

Juvenal FERNANDES

National Coach Men

Adriano EUSEBIO

National Coach Women

Aureliano MENDES

Chairperson of the Referees Committee

Gastao FERREIRA

Head/Director of the Referees Department

Lourenco TAVARES NETO

Referee Coordinator

Helio NAZARE

Futsal Coordinator

Bartolomeu PESSOA

تصنيف سان تومي وبرينسيبي

تصنيف منتخب سان تومي وبرينسيبي للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
189
لاوس
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
أروبا
879.32

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022
٢٦ يوليو ٢٠١٩