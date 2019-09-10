اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.federacaosantomensefutebol.st
العنوان
Rua Ex-João de Deus,
CP 440,
SAO TOME
São Tomé e Príncipe
طرق التواصل
الهاتف: +239/222 6558
البريد الإلكتروني:juristaac@yahoo.com.br
فاكس: +239/222 4231
President
Domingos MONTEIRO
Vice President
Adalberto FONSECA
Carvalho ANIBAL
General Secretary
Arlindo CARNEIRO
Media And Communication Manager
Bracanan SANTOS
Technical Director
Juvenal FERNANDES
National Coach Men
Adriano EUSEBIO
National Coach Women
Aureliano MENDES
Chairperson of the Referees Committee
Gastao FERREIRA
Head/Director of the Referees Department
Lourenco TAVARES NETO
Referee Coordinator
Helio NAZARE
Futsal Coordinator
Bartolomeu PESSOA
تصنيف سان تومي وبرينسيبي
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
189
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
879.32
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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