جياني إنفانتينو يؤكد التزام FIFA بسلامة الملاعب في بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™

ألقى رئيس FIFA كلمة في ورشة العمل الأولى حول السلامة والأمن بمدينة أتلانتا الأمريكية

أكد إنفانتينو على المسؤولية المشتركة بين مختلف سلطات كرة القدم "للحرص على أن تكون ملاعب كرة القدم آمنة ومُرحِّبة بالجميع"

أطلق FIFA منصة لتقديم الدعم والمشورة في مجال السلامة والأمن خلال بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™

جدَّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو تأكيد على التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان سلامة وأمن الملاعب في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في ورشة عمل تمحورت أشغالها حول السلامة والأمن في البطولتين.

ستقام مسابقة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في الولايات المتحدة بين 15يونيو/حزيران و13يوليو/تموز 2025، حيث ستشهد مشاركة 32 فريقاً وستتخللها 63 مباراة موزعة على 12 مدينة مضيفة، بينما ستعود هذه الدولة في العام التالي لتتقاسم مع جارتيها، كندا والمكسيك، شرف استضافة كأس العالم FIFA™ التي تم توسيعها حديثاً لتضم 48 منتخباً، إذ ستُقام نسخة 2026 من الحدث الكروي الأبرز في 16 ملعباً، علماً أنه من المتوقع أن يحضر البطولتين الملايين من المشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس إنفانتينو في رسالة مسجلة بُثت عبر الفيديو أمام المندوبين المشاركين في ورشة العمل التي أقيمت بمدينة أتلانتا الأمريكية: "تقع على عاتق FIFA والاتحادات القارية الستة والاتحادات الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA مسؤولية الحرص على أن تكون ملاعب كرة القدم آمنة ومُرحِّبة بالجميع، مع ضمان حرية المشجعين في التعبير عن أنفسهم، ولكن دون تعريض من حولهم للخطر".

وأضاف: "باعتباره الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم على الصعيد العالمي، فإن FIFA يتحمل مسؤولية خاصة تتمثل ليس فقط في تحديد المتطلبات ووضع المعايير، ولكن أيضاً في تقديم الدعم والمشورة بشأن السلامة والأمن انطلاقاً من خبرته. ذلك أن سجل الحوادث السابقة والدروس المستفادة منها يعكس بجلاء مدى الحاجة المُلحة إلى تقييم هذه المخاطر باستمرار والحرص على عدم الوقوع في فخ التقاعس".

وتابع: "لدعم اتحاداتنا الأعضاء (المنضوية تحت مظلة FIFA)، أطلقنا منصة رقمية لتعلم إجراءات الأمن والسلامة، وهي تُوفر المعرفة الأساسية والتوجيه اللازم والموارد الإضافية في هذا الصدد، كما نشرنا FIFA لملاعب كرة القدم. كما أن مسألة السلامة والأمن خارج الملاعب تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجوانب الأخرى التي ينطوي عليها دورنا، وعلى هذا الأساس فإن هذه الورشة من شأنها أن تؤكد على أهمية العمل بتنسيق تام معكم ومع السلطات المحلية، مثل الشرطة والإطفاء والخدمات الطبية".

ورشة عمل السلامة والأمن التابعة لـFIFA | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 03:35

هذا وتُعد إدارة الحشود الجماهيرية والتخطيط للتأهب لحالات الطوارئ والتواصل والتفاعل مع المشجعين من بين المواضيع الأخرى المطروحة للنقاش في ورشة العمل التي تستمر على مدى يومين وتشهد لجنة خبراء متخصصين في السلامة والأمن من مختلف الاتحادات القارية والمدن المضيفة ، علماً أن جدول الأعمال يشمل أيضاً تقييم مخاطر مكافحة التمييز، ورصد الحالات التي تنطوي على العنصرية والخطاب المعادي للمثلية الجنسية، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخبارية. وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من بطولة أوروبا للأمم 2024 ونهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك من مباريات الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "كما جاء في الكلمة التي ألقيتُها خلال قمة المدن المضيفة في مارس/آذار من هذا العام، سيتقاطر مئات الآلاف على مدنكم لحضور كأس العالم FIFA 2026، حيث سيجلبون معهم روح السلام والبهجة. إنهم يريدون الاحتفال والاستمتاع، وعلينا أن نستقبلهم بأفضل طريقة ممكنة وأن نوفر لهم بيئة آمنة حيث يكون بإمكانهم التعبير عن أنفسهم بحرية. فإذا نجحنا في ذلك، فسيشكل ذلك مردوداً إيجابياً حيال ما نقوم به".

وختم بالقول: "إن كرة القدم أداة للتقريب بين الناس في أجواء تسودها الفرحة والبهجة، ولذا فإن مهمتنا تتمثل في ضمان سلامة وعافية جميع المتفرجين واللاعبين والحُكام والمسؤولين والموظفين حتى يتمكنوا من إنجاح تنظيم أفضل حدث [كروي] على وجه الأرض. أشكركم على ما تقومون به من عمل وتقدمونه من دعم، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح في هذه الورشة".