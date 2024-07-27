جياني إنفانتينو يقدّم وعداً بالتعاون خلال اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو

التقى الرئيس المنتخب سوبيانتو مع جياني إنفانتينو في باريس

يعمل اتحاد كرة القدم الإندونيسي مع FIFA على تحسين أمن الملاعب والبنية التحتية

يدعم برنامج FIFA Forward إنشاء مركز تدريبي للمنتخب الأول

عمل FIFA بشكل مكثّف مؤخراً مع اتحاد كرة القدم الإندونيسي لتطوير كرة القدم وكان التعاون المشترك ضمن المواضيع العديدة التي تم مناقشتها عندما التقى جياني إنفانتينو بالرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو في مقر FIFA في باريس. وشارك أيضاً في اللقاء كل من وزير الشباب والرياضة الإندونيسي ديتو أريوتيجو ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إيريك ثوهير في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الفرنسية.

وكانت إندونيسيا قد استضافت كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ العام الماضي - وهي أول بطولة FIFA تستضيفها البلاد - واسترجع رئيس FIFA الترحيب الحار الذي قدّمته له البلاد وكذلك التنظيم المميز.

وقال السيد إنفانتينو "ناقشنا علاقة العمل الرائعة التي تجمع FIFA بإندونيسيا واتحاد كرة القدم الإندونيسي والتقدّم المدهش الذي حقّقته بلاده الجميلة مؤخراً. وتحدثنا أيضاً عن الاستفادة من شعبية كرة القدم بين الجيل الشاب." وأضاف "لقد كانت إندونيسيا مضيفاً مدهشاً لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA والتي أقيمت العام الماضي. وكل من زار البلاد أبهرته الحفاوة والضيافة. كان من الواضح أن الشعب الإندونيسي يعشق كرة القدم." وكان رئيس FIFA قد افتتح مع الرئيس الحالي لجمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو ورئيس الاتحاد الإندونيسي مكتب FIFA في جاكارتا حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في اليوم الافتتاحي لكأس العالم تحت 17 سنة 2023 FIFA™. وفي هذا الاتفاق التاريخي، تم تحديد أمان وتأمين الملاعب كعاملين أساسيين في تطوير الكرة الإندونيسية ويعمل FIFA واتحاد كرة القدم الإندونيسي لرفع المعايير في جميع أرجاء البلاد. وقد زار فريق متخصص من FIFA ثمانية ملاعب في أربع مقاطعات في مايو/أيار 2024 فيما يعد جزءاً من هذه المبادرة.

ويُموّل برنامج FIFA Forward بناء أول مركز وطني للتدريب تابع لاتحاد كرة القدم الإندونيسي في العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا. وسيتم افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسيتضمن ذلك إنشاء ملعب من العشب الطبيعي وآخر من العشب الصناعي ومهجع وغرف لتغيير الملابس. وقال رئيس FIFA إنه يتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل مضيفاً "أخبرت الرئيس المنتخب برابوو بأنه بوسعه الاعتماد على FIFA لمساعدة إندونيسيا في تحقيق إمكانياتها الكامنة الكبيرة في كرة القدم وأتطلع قدماً للعمل معه في المستقبل."