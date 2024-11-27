جياني إنفانتينو يسلّط الضوء على الأفق التنموي الواسع لصالة كرة الصالات "الخاصة" الجديدة بالبرتغال

بعث رئيس FIFA تهنئة حارة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم بمناسبة افتتاح المنشأة الرياضية الداخلية الجديدة

أكّد السيد إنفانتينو أن "أرينا برتغال" ستشكّل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة لرياضة (كرة الصالات)

ساهم برنامج FIFA Forward بمبلغ 5 ملايين دولار في تشييد هذه الصالة متعددة الأغراض في لشبونة

أشاد جياني إنفانتينو في كلمة ألقاها أثناء افتتاح أرينا برتغال في لشبونة بدور الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في "نسج مستقبل مشرق لأطفالنا."

أُقيمت أرينا برتغال كجزء من مجمّع مدينة كرة القدم المتنامي بتمويل جزئي من المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج FIFA Forward الذي يهدف إلى تقديم استثمارات استراتيجية ودعم شامل لتطوير مشاريع كرة القدم في 211 اتحادًا عضوًا في منظمة FIFA حول العالم.

قدمت المبادرة دعمًا ماليًا بقيمة 5 ملايين دولار لتشييد المنشأة الجديدة، التي جرى تصميمها لتكون فضاءً متعدد الوظائف، مخصصًا بشكل رئيسي لاحتضان فرق كرة الصالات، مع إمكانية استضافة طيف واسع من الفعاليات المتنوعة.

“في رسالة مصوّرة بُثت خلال الحفل الرسمي لافتتاح أرينا برتغال، قال رئيس FIFA: "أهنئكم على هذا اليوم الاستثنائي وعلى الافتتاح الرسمي لهذه الصالة الخاصة لكرة الصالات، والتي رأت النور بفضل دعم برنامج FIFA Forward."

وأضاف: "لقد تشرفت بتسليم الكأس إلى ريكاردينيو حين تُوجت البرتغال ببطولة العالم لكرة الصالات في ليتوانيا عام 2021. ورغم أن هذا الإنجاز ألهم الأمر بأكملها، فإن هذه الساحة ستعزز ركائز التنمية المستدامة لهذه الرياضة عبر توفير بيئة مثالية للتدريب والتأهيل واستضافة الفعاليات. وهذه المنشأة أيضًا تُعد فضاءً تعليميًا سيسهم في صقل مهارات اللاعبين المستقبليين والمدربين الواعدين في البرتغال."

كما أشاد السيد إنفانتينو بدور البرتغال المحوري في الساحة الكروية العالمية، مسلّطًا الضوء على استعداد البرتغال، بطل كأس الأمم الأوروبية 2016، لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2030 المئوية، وذلك في انتظار القرار المرتقب خلال مؤتمر FIFA الاستثنائي. تترقب الأمة الأيبيرية في المستقبل القريب بفخر شديد مشاركة ناديي بنفيكا وبورتو في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA العام المقبل، إلى جانب مسيرة المنتخب الوطني البرتغالي للرجال في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA.

إف بي إف أرينا البرتغال | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 03:50

“وأضاف السيد إنفانتينو: "لقد أهدتنا الفرق التي تمثّل هذه الدولة الكروية العظيمة لحظات لا تُنسى وذكريات خالدة وشخصيات استثنائية على مر السنين، وأنا واثق بأن المستقبل يحمل لنا مزيدًا من هذه الإنجازات على الساحة العالمية.