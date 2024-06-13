إنفانتينو يكرّم ضحايا تحطم طائرة المنتخب الزامبي عام 1993 في زيارته الأولى للبلاد

رئيس FIFA يزور زامبيا لأول مرة ويلتقي بـهاكيندي هيشيليما رئيس البلاد

جياني إنفانتينو يشيد بذكرى ضحايا حادث تحطم الطائرة عام 1993 ويلتقي بأقاربهم

تم افتتاح مَرافق إقامة جديدة للاتحاد الزامبي لكرة القدم

خلال زيارته الأولى لزامبيا، قام جياني إنفانتينو بزيارة نصب ضحايا تحطم الطائرة التي كانت تقلّ منتخب زامبيا لكرة القدم عام 1993، والتقى بأقارب وأفراد عائلاتهم، كما دشّن مَرافق إقامة جديدة ستُساعد فرق السيدات وفئة الشباب، كما التقى بـ هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا.

زار رئيس FIFA نُصْب الأبطال التذكاري المُشيَّد لذكرى كارثة الطيران عام 1993 والتي شهدت تحطّم طائرة بُعيد تزوّدها بالوقود في الغابون وتقلّ لاعبي منتخب زامبيا لكرة القدم وجهازه التدريبي في طريقهم إلى السنغال لخوض مباراة تصفيات بطولة كأس العالم FIFA™، وهو ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثين الذين كانوا على متنها، بمن فيهم 18 لاعباً. وبمشاركة أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم، قام إنفانتينو بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقدّم لكل فرد من عائلات الضحايا قميصاً يحمل اسم اللاعب.

وتواجد خلال كافة محطات هذه الزيارة أندرو كامانغا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، حيث كانت للوفد محطة في الضريح الرسمي في العاصمة لوساكا حيث يُدفن كافة رؤساء زامبيا السابقين.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى زامبيا 01:38

"وبمناسبة زيارته هذه، قال إنفانتينو: "إني سعيدٌ جداً بزيارتي الأولى إلى زامبيا، وأشعر أني بين أهلي في هذه الدولة المضيافة وشعبها الشغوف بكرة القدم. كان رائعاً أن نرى الجميع يتحدث لغة كرة القدم ولغة الوحدة. تحظى لعبتنا بمكانة خاصة هنا في زامبيا، وتشهد كرة القدم بكل تأكيد نهضة فعلية".

“من جهته، قال كامانغا: "نيابة عن الاتحاد الوطني للعبة، وعائلة كرة القدم الزامبية، تشرّفنا باستضافة الرئيس إنفانتينو. كانت زيارة لا تُنسى. أفرد رئيس FIFA حيزاً من الوقت خلالها للتواصل مع عائلات الأبطال".

أما الاجتماع مع رئيس البلاد هيشيليما فقد تمحور حول تطوير كرة القدم وكيفية استغلال شعبية اللعبة لترك أثر إيجابي على المجتمع، وقد استحضر رئيس FIFA بهذه المناسبة الفوز المفاجئ لزامبيا بأربعة أهداف دون رد على إيطاليا في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية عام 1988. كما قام رئيس FIFA بزيارة إلفيس نكاندو وزير الفنون والشباب والرياضة.

يُذكر أن برنامج FIFA Forward التنموي دعم عدداً من مشاريع البنية التحتية في زامبيا، وكان للرئيس إنفانتينو شرف افتتاح أحدثها، وهو عبارة عن مَرافق إقامة جديدة للاتحاد الوطني لكرة القدم، والتي ستدعم جهود زامبيا في إعداد منتخبات الناشئين والشباب والسيدات لخوض البطولات الدولية.

وكانت زامبيا قد أتمّت العام الماضي تحديث ملعب ديفيد كاوندا في مدينة تشيباتا في المقاطعة الشرقية للبلاد، إذ تم إصلاح مَرافق الملعب وتجديد أرضية العشب الطبيعي والمدرجات وغرف تبديل الملابس ومنصة كبار الشخصيات. كما يجري حالياً تحديث ملعبين آخرين، بالإضافة إلى مساهمة برنامج FIFA Forward في تمويل تكاليف منتخب تحت 20 سنة.

ويشمل التمويل الذي تغطيه الدورة الحالية من البرنامج دورات تدريبية للحكام والمدربين والإداريين والمختصين بالطب الرياضي، ويهدف ذلك إلى رفع المعايير المعمول بها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل أكبر.

وقد أشار رئيس FIFA إلى أن من شأن المركز الجديد أن يساعد زامبيا على الاستلهام من النجاحات الأخيرة التي حققها منتخبها للسيدات بتأهله العام الماضي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ للمرة الأولى على الإطلاق، بينما نالت نجمة البلاد باربرا باندا شرف تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة، وذلك في لقاء دور المجموعات أمام كوستاريكا. كما تأهل منتخب السيدات إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024.

وختم رئيس FIFA حديثه بالقول: "يتمثّل جوهر وجود FIFA بدعم ورعاية الشغف الكروي من خلال [خلق] الفرص. ما من شكّ في أن المشروع المموَّل من برنامج FIFA Forward، والذي تم افتتاحه اليوم، سيساعد في إعداد سفراء وسفيرات لكرة القدم الزامبية حول العالم، بشكل مشابه لذلك الإنجاز الذي حققته باربرا باندا. كرة القدم تعني الأمل والابتسام، وآمل أن نرى المزيد من الابتسامات الزامبية على الساحة العالمية قريباً. فأنتم تستحقون ذلك".