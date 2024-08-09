جياني إنفانتينو في وداع رئيس FIFA المؤقت السابق عيسى حياتو

ودَّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والرئيس المؤقت السابق لـFIFA الكاميروني عيسى حياتو الذي توفّي بتاريخ 8 أغسطس/آب، منوِّهاً إلى تكريسه جلّ حياته للإدارة الرياضية. وكان حياتو قد شغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام رئيس FIFA المؤقت بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 وفبراير/شباط 2016، كما كان رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 29 سنة، بين عامي 1988 و2017، وعضواً في مجلس FIFA بين عامي 1990 و2017، ونائب رئيس FIFA. هذا بالإضافة لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية بين عامي 2001 و2016، ومن بعدها أصبح عضواً فخرياً في اللجنة الأولمبية الدولية. وقال إنفانتينو "يُحزنني جداً رحيل عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس FIFA المؤقت السابق، الذي شغل كذلك منصب نائب رئيس FIFA وعضو مجلس FIFA." وأضاف "نظراً لكونه مشجعاً شغوفاً للرياضة، وعضواً في اللجنة الأولمبية الدولية، فقد كرّس حياته لمجال الإدارة الرياضية. ونيابة عن FIFA، أتوجه بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه السابقين ولكل من يعرفه. فلترقد روحه بسلام."