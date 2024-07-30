جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيتر فوسيك في باريس

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو نظيره رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيتر فوسيك يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة تطوير كرة القدم في بلاده. وتتمتّع جمهورية التشيك بتاريخ كروي حافل على مستوى المنتخب الوطني للرجال؛ إذ حقّقت مركز الوصافة في كأس العالم FIFA في عامي 1934 و1962 وفازت بقلب كأس الأمم الأوروبية في عام 1976 وكانت حينها تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، فضلاً عن تحقيقها وصافة بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسخة عام 1996، في أول مسابقة لها كدولة مستقلة بعد انفصالها عن سلوفاكيا. كما شهدت كرة القدم للسيدات في جمهورية التشيك تطوراً في الآونة الأخيرة، إذ احتل فريق المدرب كاريل رادا المركز الثلاثين في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات.