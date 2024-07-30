جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيتر فوسيك في باريس

عُقِد الاجتماع في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
أشاد السيد إنفانتينو بالعمل الجاري في "تطوير كرة القدم للسيدات"
قدّم برنامج FIFA Forward الدعم لمرافق التطوير والتدريب والإدارة في براغ
التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو نظيره رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيتر فوسيك يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة تطوير كرة القدم في بلاده. وتتمتّع جمهورية التشيك بتاريخ كروي حافل على مستوى المنتخب الوطني للرجال؛ إذ حقّقت مركز الوصافة في كأس العالم FIFA في عامي 1934 و1962 وفازت بقلب كأس الأمم الأوروبية في عام 1976 وكانت حينها تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، فضلاً عن تحقيقها وصافة بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسخة عام 1996، في أول مسابقة لها كدولة مستقلة بعد انفصالها عن سلوفاكيا. كما شهدت كرة القدم للسيدات في جمهورية التشيك تطوراً في الآونة الأخيرة، إذ احتل فريق المدرب كاريل رادا المركز الثلاثين في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات.
وقال رئيس FIFA "شرف كبير لي أن ألتقي السيد بيتر فوسيك مرةً أخرى، حيث عقدنا مناقشة منفتحة ومثيرة للاهتمام حول مواضيع مختلفة شملت برنامج FIFA Forward، وأهمية الدور الذي تلعبه كرة القدم فيما يتعلق بالتعليم، فضلاً عن الشعبية المتنامية لكرة القدم للسيدات." وقدّم برنامج FIFA Forward الدعم لإنشاء مقرّ للتدريب والتطوير مزودٍ بأحدث التقنيات في براغ، وشمل ذلك إنشاء مقرٍ رئيسي مصمم على أحدث طراز للاتحاد التشيكي لكرة القدم بسعة خمسين موظفاً، وتطوير البنية التحتية للمنطقة المحيطة به. واختتم رئيس FIFA حديثه قائلاً "وجّهت الشكر للسيد فوسيك على الجهود التي يبذلها الاتحاد التشيكي لكرة القدم في سبيل تطوير اللعبة، وأخبرته بأنه يُمكنه دائماً الاعتماد على دعم FIFA المتواصل."