اتحاد التشيك لكرة القدم

اتحاد التشيك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fotbal.cz

العنوان

Atletická 2474/8,

P.O. Box 11,

169 00 PRAHA 6

Czechia

طرق التواصل

الهاتف: +420/233 029 111

البريد الإلكتروني:facr@fotbal.cz

فاكس: +420/ 233 353 107

التنظيم

President

Petr FOUSEK

Vice President

Jan RICHTER

Jiri SIDLIAK

General Secretary

Martin PROCHAZKA

Treasurer

Michal SEMBERA

Media And Communication Manager

Petr HALABURDA

Technical Director

Erich BRABEC

National Coach Men

Ivan HASEK

National Coach Women

Karel RADA

Chairperson of the Referees Committee

Radek PRIHODA

Head/Director of the Referees Department

Libor KOVARIK

Referee Coordinator

Libor KOVARIK

Futsal Coordinator

Radek LOBO

تصنيف التشيك

تصنيف منتخب التشيك للرجال
تصنيف منتخب التشيك للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
38
روسيا
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1489.82

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
ويلز
1663.66

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد التشيك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد التشيك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 08: FIFA President Gianni Infantino (R) and Czech Football Association President Petr Fousek (L) meet at FIFA Paris offices on September 8, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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رئيس الاتحاد التشيكي يزور جياني إنفانتينو في مكتب FIFA في باريس
٨ سبتمبر ٢٠٢٢
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
٢٤ مارس ٢٠٢٢
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
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٢١ مارس ٢٠٢٢
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