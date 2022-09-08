اتحاد التشيك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fotbal.cz
العنوان
Atletická 2474/8,
P.O. Box 11,
169 00 PRAHA 6
Czechia
طرق التواصل
الهاتف: +420/233 029 111
البريد الإلكتروني:facr@fotbal.cz
فاكس: +420/ 233 353 107
التنظيم
President
Petr FOUSEK
Vice President
Jan RICHTER
Jiri SIDLIAK
General Secretary
Martin PROCHAZKA
Treasurer
Michal SEMBERA
Media And Communication Manager
Petr HALABURDA
Technical Director
Erich BRABEC
National Coach Men
Ivan HASEK
National Coach Women
Karel RADA
Chairperson of the Referees Committee
Radek PRIHODA
Head/Director of the Referees Department
Libor KOVARIK
Referee Coordinator
Libor KOVARIK
Futsal Coordinator
Radek LOBO
تصنيف التشيك
تصنيف منتخب التشيك للرجال
تصنيف منتخب التشيك للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
38
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
1489.82
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
1663.66
١٥ مارس ٢٠٢٤
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