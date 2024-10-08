رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحتفي بمرور 90 عاماً من كرة القدم في ليختنشتاين

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالمسار المشرف الذي حققته كرة القدم في ليختنشتاين، وذلك خلال حضوره مراسم حفل لتوزيع الجوائز أقيم في العاصمة فادوز بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس الاتحاد الوطني للعبة. وتُعد الإمارة رابع أصغر دولة في أوروبا، وقد أصبحت عضواً في FIFA بعد اثنين وأربعين عاماً من تأسيس اتحادها الوطني للعبة سنة 1934، علماً أن أول مباراة دولية رسمية خاضتها ليختنشتاين تعود إلى عام 1982، وانتهت بالخسارة 1-0 أمام سويسرا. ويحتل منتخبها المركز 203 في التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola ، في حين أصبح أف سي فادوز أول نادٍ من ليختنشتاين يصل إلى مرحلة المجموعات في مسابقة أوروبية للأندية، عندما شارك في الدوري الأوروبي خلال موسم 2022-2023.

وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية التسعين لاتحاد ليختنشتاين لكرة القدم "إنه لمن دواعي شرفي واعتزازي أن أكون هنا وأن أحتفل معكم بهذا الحدث، وأن أهنئكم بهذه المناسبة." وأضاف "أنتم جميعاً تمثّلون قرى وبلدات تزدهر بها كرة القدم في فئة الهواة، ونحن نعرف ما تعنيه ممارسة كرة القدم وما تتطلبه من جهود مضنية. لذا، لا يسعني إلا أن أهنئ [اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم في شخص رئيسه] هوغو [كوادرير] وكافة أعضاء الفريق على هذه السنوات التسعين. أود أن أقول لكل من يهمه الأمر من اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم وأسرته، إنكم جزء من عالم كرة القدم ومن عائلة FIFA."

كما اغتنم رئيس FIFA الفرصة للإعراب عن دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم للسيدات في ليختنشتاين، التي تُعتبر دولة حديثة العهد في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، حيث تحتل المركز 187 من أصل 194 دولة، وهي التي خاض منتخبها الأول باكورة مبارياته الدولية على الساحة النسائية في أبريل/نيسان 2021. وبالإضافة إلى تطورها على مستوى المنتخب الوطني، بدأت كرة القدم للسيدات تشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الأندية كذلك، مستفيدة بالأساس من دعم FIFA، ولا سيما برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات. وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد "يجب ألا ننسى أن النساء يُمثِّلن حوالي 50 في المائة من السكان، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال. نريد أن نعرف ما هي أولويات اليوم حتى يتسنى لنا التطوير في المستقبل. ما هي الأولويات التي ما زال ينبغي تحديدها من أجل مواصلة التقدم؟ علينا أن نستثمر في كرة القدم للسيدات وفي البنية التحتية على حد سواء. وهذا ما تم القيام به هنا في ليختنشتاين، علماً أن التعليم جانب مهم أيضاً، ومن المهم كذلك التعاون مع الحكومة والمدارس لأن ممارسة الرياضة أمر صحي، ولأن ممارسة كرة القدم أمر صحي للغاية أيضاً."