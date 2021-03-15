اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lfv.li
العنوان
Landstrasse 149,
9494 SCHAAN
Liechtenstein
طرق التواصل
الهاتف: +423/238 24 00
البريد الإلكتروني:info@lfv.li
التنظيم
President
Hugo QUADERER
Vice President
Thomas RISCH
General Secretary
Peter JEHLE
Treasurer
Klaus SCHMIDLE
Massimo CONDITO
Media And Communication Manager
Anton BANZER
Technical Director
Rene PAURITSCH
National Coach Men
Konrad FUENFSTUECK
National Coach Women
Adrienne KRYSL
Chairperson of the Referees Committee
Silvan SELE
Head/Director of the Referees Department
Silvan SELE
Referee Coordinator
Silvan SELE
تصنيف ليختنشتاين
تصنيف منتخب ليختنشتاين للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
201
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
821.91
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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