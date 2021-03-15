اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lfv.li

العنوان

Landstrasse 149,

9494 SCHAAN

Liechtenstein

طرق التواصل

الهاتف: +423/238 24 00

البريد الإلكتروني:info@lfv.li

التنظيم

President

Hugo QUADERER

Vice President

Thomas RISCH

General Secretary

Peter JEHLE

Treasurer

Klaus SCHMIDLE

Massimo CONDITO

Media And Communication Manager

Anton BANZER

Technical Director

Rene PAURITSCH

National Coach Men

Konrad FUENFSTUECK

National Coach Women

Adrienne KRYSL

Chairperson of the Referees Committee

Silvan SELE

Head/Director of the Referees Department

Silvan SELE

Referee Coordinator

Silvan SELE

تصنيف ليختنشتاين

تصنيف منتخب ليختنشتاين للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
201
جبل طارق
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
غوام
821.91

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليختنشتاين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Präsentation des neuen Nationaltrainers des Liechtensteiner Fussballverbandes im LFV-Trainingszentrums in Ruggell am Donnerstag, 3. Dezember 2020. Das Foto zeigt Martin Stocklasa.
البطولات
ستوكلازا يصنع التاريخ مع ليشتشنتاين
١٥ مارس ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
David Beckham file photo **This story is embargoed until 06:00 - 06 Oct 2020** File photo dated 06-10-2001 of England s captain David Beckham front celebrates with team-mate Emile Heskey after scoring the equaliser from a free kick against Greece in the dying seconds of the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball European Qualifying Group Nine match at Old Trafford, Manchester. FILE PHOTO PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPhilxNoblex 55892660
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
أوروبا: تصفيات تاريخية - الجزء الثاني
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم في أرقام
٦ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠