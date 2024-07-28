جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني

هنّأ رئيس FIFA الرئيس عثماني على النتائج التي حققها المنتخب الوطني

يدعم برنامج FIFA Forward تطوير كرة القدم في جزر القمر

يحتل منتخب جزر القمر صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم FIFA™

هنّأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو فخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني على النتائج التي حققها منتخب بلده الوطني للرجال مؤخراً خلال لقائهما في مكتب FIFA في باريس. وقد التقى الرئيسان سابقاً في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2023، عندما كان السيد عثماني يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقبلها في أبريل/نيسان من العام نفسه، عندما زار السيد إنفانتينو الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي.

ويتصدّر منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له المشاركة في بطولات كأس العالم FIFA™، ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد تسع نقاط جمعها من أربع مباريات، متقدماً على غانا بفارق الأهداف، حيث فاز على منتخبات جمهورية أفريقيا الوسطى وغانا وتشاد. كما ترك المنتخب بصمة إيجابية في أول مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية، إذ وصل إلى دور الستة عشر في نسخة عام 2021 التي أُقيمت في الكاميرون.

وقال رئيس FIFA "إنه شرف كبير لي أن ألتقي بفخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني مرة أخرى في باريس. الرئيس عثماني من كبار محبي كرة القدم، وقد هنّأته على المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب الوطني للرجال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026." وأضاف "إنه يقدّر الدور الإيجابي الذي يُمكن لكرة القدم أن تلعبه في التعليم والمجتمع بوجهٍ عام، ويُدرك أننا بحاجة إلى دعم حكومته لتطوير كرة القدم في البلد." وأردف قائلاً "جزر القُمر دولة محبة لكرة القدم، وقد لمست ذلك أثناء زيارتي لهذا البلد الجميل خلال العام الماضي، وقد قامت الحكومة واتحاد جزر القمر لكرة القدم بعمل رائع ساهم في تطوير اللعبة هنا. وإنني أتطلع إلى مواصلة شراكتنا المتميزة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي فخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino welcomes His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros to FIFA's Paris office 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino and His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros pose for a photo in FIFA's Paris office 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino and His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros look at the FIFA World Cup Trophy in FIFA's Paris office 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino welcomes His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros to FIFA's Paris office 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino presents a replica of the FIFA World Cup Trophy to His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros 06 / 08 His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros presents a gift to FIFA President Gianni Infantino 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino and His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros hold an Olympic Football Tournaments Paris 2024 match ball Next

وتعكس النتائج التي حقّقها منتخب جزر القمر العمل الجاري للارتقاء بالمعايير وزيادة مستوى المشاركة في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن جزر القُمر أصبحت في يناير/كانون الثاني 2023 أول دولة في المحيط الهندي تنخرط في برنامج Football for Schools من FIFA، وهي مبادرة تهدف إلى استغلال القوة الكامنة في كرة القدم لتعليم الأطفال وإفساح فرص حياتية أمامهم.