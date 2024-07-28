الأحد 28 يوليو 2024, 12:00
برنامج FIFA Forward

جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني

  • هنّأ رئيس FIFA الرئيس عثماني على النتائج التي حققها المنتخب الوطني

  • يدعم برنامج FIFA Forward تطوير كرة القدم في جزر القمر

  • يحتل منتخب جزر القمر صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم FIFA™

هنّأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو فخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني على النتائج التي حققها منتخب بلده الوطني للرجال مؤخراً خلال لقائهما في مكتب FIFA في باريس. وقد التقى الرئيسان سابقاً في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2023، عندما كان السيد عثماني يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقبلها في أبريل/نيسان من العام نفسه، عندما زار السيد إنفانتينو الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Comoros Azali Assoumani in New York, United States of America on September 20, 2023.
الرئيس
إنفانتينو يُجري مباحثات عن مسائل وطنية وإقليمية مع رئيس جزر القُمر

ويتصدّر منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له المشاركة في بطولات كأس العالم FIFA™، ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد تسع نقاط جمعها من أربع مباريات، متقدماً على غانا بفارق الأهداف، حيث فاز على منتخبات جمهورية أفريقيا الوسطى وغانا وتشاد. كما ترك المنتخب بصمة إيجابية في أول مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية، إذ وصل إلى دور الستة عشر في نسخة عام 2021 التي أُقيمت في الكاميرون.

وقال رئيس FIFA "إنه شرف كبير لي أن ألتقي بفخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني مرة أخرى في باريس. الرئيس عثماني من كبار محبي كرة القدم، وقد هنّأته على المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب الوطني للرجال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026." وأضاف "إنه يقدّر الدور الإيجابي الذي يُمكن لكرة القدم أن تلعبه في التعليم والمجتمع بوجهٍ عام، ويُدرك أننا بحاجة إلى دعم حكومته لتطوير كرة القدم في البلد." وأردف قائلاً "جزر القُمر دولة محبة لكرة القدم، وقد لمست ذلك أثناء زيارتي لهذا البلد الجميل خلال العام الماضي، وقد قامت الحكومة واتحاد جزر القمر لكرة القدم بعمل رائع ساهم في تطوير اللعبة هنا. وإنني أتطلع إلى مواصلة شراكتنا المتميزة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي فخامة رئيس جزر القمر غزالي عثماني

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FIFA President Gianni Infantino welcomes His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros to FIFA's Paris office

02/08

FIFA President Gianni Infantino and His Excellency President Azali Assoumani of the Comoros pose for a photo in FIFA's Paris office

وتعكس النتائج التي حقّقها منتخب جزر القمر العمل الجاري للارتقاء بالمعايير وزيادة مستوى المشاركة في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن جزر القُمر أصبحت في يناير/كانون الثاني 2023 أول دولة في المحيط الهندي تنخرط في برنامج Football for Schools من FIFA، وهي مبادرة تهدف إلى استغلال القوة الكامنة في كرة القدم لتعليم الأطفال وإفساح فرص حياتية أمامهم.

Football for Schools launch, Comoros
التأثير الاجتماعي
برنامج كرة القدم من أجل المدارس يحل بحزر القمر

وبفضل دعم FIFA وتشجيعه، بذل اتحاد جزر القمر جهوداً كبيرة في سبيل استقطاب السيدات إلى عالم كرة القدم، وخلال العام الماضي، حصلت 11 امرأة من جزر القمر على شهادات الرخصة D، ليُصبحن أول الحاصلات على دورات تدريبية مُعترف بها في البلاد، وقد أنشئت الدوريات الإقليمية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وقد سبق أن زارَ رئيس FIFA دولة جزر القمر في أبريل/نيسان 2023، والتقى بالرئيس عثماني وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لكرة القدم، كما أخذ جولة في المركز الفني الوطني في ميتساميولي، الذي يجري ترميمه بدعم من برنامج FIFA Forward، وشارك في افتتاح ملعب جديد من العشب الطبيعي.

MITSAMIOULI, COMOROS - APRIL 13: FIFA President Gianni Infantino and Said Athouman, Comoran Football Association President during the FIFA president visit to Comoros and Inauguration Ceremony of the new synthetic pitch at Mitsamiouli on April 13, 2023 in Comoros. Photo by Mussie Girmay
الرئيس
جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم خلال زيارته لاتحاد جزر القمر

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