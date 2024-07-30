جياني إنفانتينو يهنّئ الرئيس الجديد للاتحاد التركي لكرة القدم على فوزه بالانتخابات

انتُخب إبراهيم حاجي عثمان أوغلو رئيساً لاتحاد كرة القدم في تركيا يوم 18 يوليو/تموز الماضي

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هنأ جياني إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو بعد انتخابه رئيساً للاتحاد مؤخراً، وذلك في الاجتماع الذي عُقِد في مقر FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقد تحدّث الرئيسان حول الوسائل التي يُمكن أن يُقدّم FIFA من خلالها الدعم لمواصلة تطوير كرة القدم في تركيا. وقد انتُخب السيد حاجي عثمان أوغلو، الذي شغل سابقاً منصب رئيس نادي طرابزون سبور، رئيساً جديداً للاتحاد التركي لكرة القدم خلال الكونغرس الأخير للاتحاد الذي انعقد في أنقرة يوم 18 يوليو/تموز 2024.

وقال السيد إنفانتينو "لقد تشرّفت باستقبال السيد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، الذي انتُخب مؤخراً رئيساً جديداً للاتحاد التركي لكرة القدم، في مكتب FIFA في باريس." وأضاف رئيس FIFA "لقد هنّأت الرئيس حاجي عثمان أوغلو على فوزه في الانتخابات الأخيرة للاتحاد التركي لكرة القدم، وأرجو له التوفيق والنجاح في المستقبل. أجرينا مناقشة بنّاءةً وإيجابيةً للغاية حول الوسائل التي يُمكن أن يُقدّم FIFA من خلالها الدعم لمواصلة تطوير كرة القدم في تركيا، سواء من خلال برنامج FIFA Forward أو مخطط FIFA لتطوير المواهب." وتابع إنفانتينو "كما أعربت له عن إعجابي الشديد بالجماهير التركية الرائعة والشغوفة بكرة القدم، وتحدّثنا حول كيفية الاستمرار في تقديم الفعاليات المناسبة لهم ليتّحدوا حول الاستمتاع ببهجة كرة القدم."