رئيس FIFA يتعهد بدعم كرة القدم في لاوس والدول الأعضاء في آسيان

عقد جياني إنفانتينو اجتماعاً مع رئيس وزراء لاوس في نيويورك

اتحاد لاوس لكرة القدم يجني ثمار استفادته من تمويل برنامج FIFA Forward

تباحث الطرفان أيضاً سُبل تعزيز تعاون FIFA مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع رئيس وزراء لاوس سونكساي سيفاندوني في نيويورك، حيث تباحث الطرفان تقدم كرة القدم في هذه الدولة الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا وفرص تطوير اللعبة فيها وفي مختلف أنحاء المنطقة كذلك.

فبفضل صندوق برنامج FIFA Forward، تمكن اتحاد لاوس لكرة القدم من إنشاء مركز تشامبي-تسامبا كم 16، وهو مركز وطني مخصص لتدريب الشباب في بيئة آمنة وحديثة لتمكينهم من الاستمتاع باللعبة في أفضل الظروف.

كما لعب برنامج FIFA Forward دوراً محورياً في إصلاح مقر اتحاد لاوس لكرة القدم في بان هويوي هونغ، فينتيان، حيث خصَّص FIFA أكثر من 750 ألف دولار أمريكي لتجديد المرافق وتوفير بيئة عمل جديدة وحديثة للموظفين الإداريين والفنيين العاملين في الاتحاد.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "لقد سعدتُ بلقاء رئيس وزراء لاوس سونكساي سيفاندون والتباحث معه بشأن تطوير كرة القدم والمشاريع المستقبلية. فقد أظهرت حكومة لاوس واتحاد لاوس لكرة القدم، بقيادة فيفيت سيهاتشاكر، التزاماً كبيراً بتطوير اللعبة، وإنه لمن دواعي فخري أن أدعمهم وأساندهم بينما يواصلون المضي قدماً في المسار (التنموي)".

وأضاف: "لقد هنأتهم على الاستخدام الرشيد للتمويل المخصص لهم في إطار برنامج FIFA Forward، والذي تجلى في افتتاح مركز تشامبي-تسامبا كم 16 التابع لاتحاد لاوس لكرة القدم، والذي تم توسيعه حديثاً، كما ناقشنا فوائد برنامج كرة القدم للمدارس FIFA".

وتابع: "أبلغت لرئيس الوزراء سيفاندون بما سبق أن أخبرت به الأمينة العامة لاتحاد لاو لكرة القدم، السيدة كانيا كيوماني، التي تم انتخابها في مجلس FIFA عام 2023، حيث تُعتبر أول شخص من لاوس يشغل هذا المنصب. فقد أخبرتُها بأنه يمكنه لدولة لاوس واتحاد لاوس لكرة القدم الاعتماد على FIFA للحصول على الدعم اللازم لتأمين مستقبل الشباب ومنحهم الأمل، والاستمرار في إحداث تأثير إيجابي من خلال كرة القدم".

كما اغتنم رئيس FIFA الفرصة لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين FIFA ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) برمتها، وذلك من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين المنظمتين. فمنذ توقيع مذكرة التفاهم على هامش قمة آسيان الـ 35 في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عمل FIFA وآسيان واتحادات دول المنطقة الأعضاء في FIFA على تنفيذ مجموعة من المبادرات، بما في ذلك بدء وتنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس FIFA، وذلك في عدد من البلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.