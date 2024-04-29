رئيس FIFA يُعلن عن تعاون مع كلية ميامي ديد

التعاون يمنح طلاب الكلية فرصة التدريب في مكتب FIFA في ميامي

متحف FIFA يعير معروضات إلى كلية ميامي ديد لتقريب اللعبة الجميلة من المجتمع المحلي

أسس FIFA مقره في ولاية فلوريدا استعداداً لكأس العالم 26 FIFA™

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن تعاون مع كلية ميامي ديد، وهي إحدى أكبر وأشهر المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة. وسيتيح هذا التعاون لبعض طلاب الكلية فرصة التدريب في مكاتب كأس العالم 26 FIFA™ وعرض مقتنيات من متحف FIFA في برج الحرية الشهير الذي تشرف عليه الكلية.

وكان FIFA قد دشن مقر كأس العالم 26 FIFA في كورال غيبلز، الواقعة في مقاطعة ميامي ديد، على بُعد حوالي 11 كيلومتراً من وسط مدينة ميامي، في أغسطس/آب 2023.

ومنذ افتتاحها في عام 1960، درس في كلية ميامي ديد أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة، وتمتعت الكلية بسمعة طيبة كواحدة من أكثر المؤسسات الأكاديمية تنوعاً في الولايات المتحدة.

وينتمي الـ100,000 طالب الذين يدرسون حالياً في الكلية إلى أكثر من 167 دولة ويتحدثون 63 لغة مختلفة، حيث تمزج الكلية بين الثقافات بشكل متناغم تحت شعار "متحدون في المجتمع والتميز".

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وينسجم هذا الشعار مع رسالة FIFA المتمثلة في "Football Unites the World". وسيحظى بعض طلاب الكلية الآن بفرصة ثمينة لمشاهدة هذا التوحد على أرض الواقع من خلال انضمامهم إلى فريق FIFA المتعدد الثقافات لقضاء فترة تدريبية في مكتب ميامي، الذي يقع على بعد مسافة قصيرة فقط بالسيارة من الكلية. وسيطّلع المتدربون على الجهود الحثيثة التي تُبذل للتحضير لأكبر عرس رياضي كروي في العالم.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو بعد جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيسة كلية ميامي ديد مادلين بوماريغا في حرم الكلية: "أنا فخور جداً وسعيد بالإعلان عن شراكة رائعة بين FIFA وكلية ميامي ديد. أود أن أشكر رئيسة الكلية، مادلين [بوماريغا]، وعمدة ميامي، فرانسيس سواريز، وعمدة مقاطعة ديد، دانييلا ليفين كافا، والفريق بأكمله على جهودهم في تحقيق هذه الشراكة والتي تتمثل أبرز بنودها في إقامة معرض في متحف كلية ميامي ديد في برج الحرية بدءاً من عام 2025."

وأضاف: "سيشتمل المعرض على مقتنيات من متحف FIFA حول تاريخ كرة القدم في جميع أنحاء العالم وفي الأمريكيتين بشكل خاص. إن تاريخ كرة القدم هو تاريخ الفرص، وهو يلتقي مع الهدف التعليمي لمؤسسة تعليمية رائدة مثل كلية ميامي ديد، والتي سنتعاون معها أيضاً فيما يتعلق بتدريب طلاب الكلية في FIFA وإلقاء محاضرات في الكلية من بعض المختصين المحترفين في FIFA. نحن هنا في ميامي للعمل معاً والاستمتاع بوقت رائع قبل كل شيء."

وبموجب التعاون بين الجانبين، سيتم نقل معروضات من متحف FIFA في زيوريخ إلى برج الحرية، وهو منشأة تشرف عليها كلية ميامي ديد، لتعريف الطلاب والزوار بتاريخ اللعبة الجميلة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 26 FIFA، والتي ستكون الأولى التي تضم 48 فريقاً متنافساً وتستضيفها لأول مرة ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسيتزامن المعرض مع الاحتفال بمئوية برج الحرية في عام 2025. وكان البرج في الأصل مكتباً لصحيفة ومنشأة للطباعة، وكان أيضاً مركزاً لتجمع المهاجرين من كوبا خلال ستينيات القرن الماضي. والآن سيحتوي البرج على عدد من معروضات FIFA التي ستشجع التفاعل الرقمي مع الزوار. وستقدم مجموعة من المتحدثين الضيوف والمحترفين من FIFA وكرة القدم العالمية رؤية شاملة حول جميع جوانب رياضة كرة القدم خلال محاضرات يلقونها في الكلية.