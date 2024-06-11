رئيس FIFA ورئيس جنوب السودان يدشّنان ملعب جوبا الوطني بعد تحديثه

شارك في حفل الافتتاح رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس جنوب السودان سالفا كير مَيارديت ورئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم أوغوستينو باريك

ساهم FIFA بتمويل بلغ حوالي 7 ملايين دولار أمريكي لتحديث ملعب عاصمة دولة جنوب السودان

ستشهد البلاد كذلك بناء مركز فني وفق معايير FIFA في منطقة نيستو بفضل تمويل برنامج FIFA Forward 3.0

انضمّ رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى رئيس جنوب السودان سالفا كير مَيارديت، ورئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم أوغوستينو باريك، وكوكبة من مسؤولي كرة القدم في القارة لتدشين ملعب جوبا الوطني الذي خضع لعملية ترميم شاملة.

وقم تم الاحتفال بافتتاح الملعب الجديد قبيل إجراء مباراة تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ أمام المنتخب الجار السودان.

وبهذه المناسبة، قال إنفانتينو في زيارته الثالثة إلى البلاد التي نالت استقلالها عام 2011 "تغمرني السعادة اليوم، ويا لها من مناسبة رائعة. تمثّل هذه خطوة نوعية في تاريخ دولة جنوب السودان، الأحدث عهداً في العالم." وكانت مجموعة من تلاميذ المدارس قد تواجدت على أرض الملعب ورفعت لافتة ترحيبية كُتب عليها: "أهلاً بك في بلدك الثاني!" وأضاف إنفانتينو "إنها مناسبة رائعة، وفرصة عظيمة لإظهار جنوب السودان، وشباب هذه الدولة الغنية بالمواهب، وتتمثل مسؤوليتنا المشتركة بإتاحة فرص أمام هذه المواهب التي أصبح بإمكانها ممارسة كرة القدم في هذا الملعب الوطني الجديد كلياً، الذي ساهم FIFA بتجديده، ولكنه ثمرة عمل جماعي. وها قد أصبحت لدينا جوهرة جميلة هنا في جنوب السودان."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور جنوب السودان 01:38

تم تجديد الملعب بفضل تمويل برنامج FIFA Forward التنموي الذي يوفّر الدعم لمشاريع البنية التحتية في الاتحادات الوطنية منذ تأسيسه عام 2016، إذ قدّم 5.1 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.8 مليون دولار على شكل قرض إغاثة خلال جائحة كوفيد-19 لاستكمال التمويل اللازم للمشروع الذي شمل بناء أربع غرف لتبديل الملابس ومقاعد للبدلاء ومنصة إعلامية ومنصة لكبار الشخصيات وغيرها من المَرافق، بحيث تم توسيع القدرة الاستيعابية إلى 7000 شخص.

من جهته، قال رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم أوغوستينو باريك "نيابة عن الاتحاد الوطني للعبة ولاعبي كرة القدم و[فئة] الشباب في البلاد برمتها، يسعدنا للغاية تواجد رئيس FIFA معنا، لدعمنا ومنحنا دفعة معنوية. لطالما كان داعماً كبيراً لنا، وأطلق مشاريع FIFA Forward وركّز على تجهيز ملعب جوبا الوطني هذا وافتتاحه. لقد كرّس طاقة في هذا الأمر، وكانت هناك توجيهات لكافة أقسام FIFA من أجل إتمام هذا المشروع. وأنا سعيدٌ للغاية باستقبالك والترحيب بك في جنوب السودان."

وكان FIFA قد دفع قروض إغاثة خلال فترة كوفيد-19 نتيجة تعثّر الاتحادات الوطنية في عملها بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة، وسيقوم اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بتسديد جانب من حزمة مساعدات إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي سيكون مخوّلاً بالحصول عليها خلال أربع سنوات من دورة برنامج FIFA Forward. وبفضل زيادة تمويل FIFA بنسبة سبعة أضعاف منذ عام 2016، سيتمكن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم من إتمام تحديث الملعب ليصبح متوافقاً مع معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومعايير FIFA التي تنصّ على تركيب أضواء كاشفة وشاشة عملاقة. كما يعني ذلك المضي قُدماً في مشروع لبناء مركز فني وفق معايير FIFA في منطقة نيستو، شرق جوبا، والذي من المخطط أن يتم الانتهاء من تشييده في يوليو/تموز 2025، ولن يقتصر على توفير مَرافق تدريبية ممتازة لمنتخبات البلاد، بل يؤدي إلى بناء القدرات داخل وخارج الملعب على كافة المستويات، وهو ما سيساهم في الاستمرار بالنهضة الكروية التي تشهدها البلاد.

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