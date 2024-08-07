برنامج FIFA Forward يصنع المعجزات في بوتان وجياني إنفانتينو يستضيف رئيس الاتحاد

رئيس FIFA ورئيس الاتحاد البوتاني لكرة القدم داشو أوجين تسيتشوب يعقدان محادثات في العاصمة الفرنسية باريس

تمويل برنامج FIFA Forward يساعد الاتحاد البوتاني لكرة القدم على التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها هذه المملكة التي تقع بين جبال الهيمالايا سعياً لتطوير هذه اللعبة الرائعة

السيد إنفانتينو يصرح: "تشهد كرة القدم في بوتان نمواً "هائلاً"

تمحور الحديث حول التطور المذهل الذي تشهده كرة القدم في بوتان، عندما قابل رئيس FIFA جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد البوتاني لكرة القدم داشو أوجين تسيتشوب بالترحاب في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس.

أحدثت دولة بوتان الجبلية ثورة في البنية التحتية لكرة القدم بفضل مساعدات تمويل برنامج FIFA Forward، والتي لطالما اشتهرت برياضة الرماية.

بُنيَت ثمانية ملاعب اصطناعية لكرة القدم بين ضباب جبال الهيمالايا منذ يناير/كانون الثاني 2018، في ملعب تشانغليميثانغ الوطني، وداخل مرافق أكاديميات كرة القدم المخصصة للجنسين في العاصمة تيمفو، إلى جانب الملاعب المطورة في داجانا وبونخا فضلاً عن مواقع نائية مثل منطقة سامتسي.

"قال السيد إنفانتينو عن نظيره في الاتحاد البوتاني لكرة القدم الذي بدأ للتو فترة جديدة مدتها أربع سنوات: "كم تسعدني رؤية داشو أوجين تسيتشوب مرة أخرى عندما جاء إلى مكتب FIFA في باريس اليوم، بعد إعادة انتخابه في يونيو/حزيران."

وأضاف: "وكم هو رائع أن نشهد مدى تطور كرة القدم في بوتان خلال السنوات الأخيرة وسررتُ كثيراً بمشاركة منتخب الرجال الوطني في سلسلة FIFA في وقت سابق من هذا العام. وأسهم برنامج FIFA Forward كذلك تطوير جوانب عدة، منها بناء ملاعب كرة القدم في بوتان، وتجسد هذه الدولة لنا مثالاً رائعاً لقدرة هذه المبادرة على إحداث تأثير إيجابي في كرة القدم في أي مكان في العالم."

إضافة إلى تطوير البنية التحتية، يولي الاتحاد البوتاني لكرة القدم تركيزه إلى مستويات البراعم في كرة القدم، وانضم في شهر يوليو/تموز من عام 2023 إلى الاتحادات الأعضاء في FIFA المتزايد عددها باستمرار والتي قدمت برنامج FIFA Football for Schools، الذي يهدف إلى تعليم الأطفال كرة القدم والمهارات الحياتية.

واصل السيد إنفانتينو حديثه قائلاً: "أخبروني أيضاً بالتأثير الإيجابي الذي يحدثه برنامج FIFA Football For Schools وقد أعربت عن مدى امتناني للجميع في الاتحاد البوتاني لكرة القدم لجهودهم في تبنّي مختلف مبادرات FIFA. سيُدرِك أي شخص حضر كلمة الرئيس داشو أوجين تسيتشوب التي ألقاها في قمة FIFA لكرة القدم 2023 أن هذا الرجل لديه الرؤية والعزيمة التي ستمكنّه من تحقيق طموحات الاتحاد البوتاني لكرة القدم المتعلقة بهذه اللعبة الجميلة في دولته، وقد أكدتُ له دعم FIFA المستمر لتحقيق هذه المهمة".

رئيس اتحاد بوتان لكرة القدم داشو أوجين تسيتشوب 00:40

قدّم برنامج FIFA Forward مبلغ بقيمة 11.4 مليون دولار أمريكي إلى بوتان حتى الآن، ولا تخفى أهمية ذلك الدعم على داشو أوجين تسيتشوب.

فصرح قائلاً: "أخبرت رئيس FIFA جياني إنفانتينو أننا في بوتان -على عكس معظم دول العالم التي تشهد لعب كرة القدم- لا نحظى بأي دعم من الجهات الراعية ولا نتمتع بدعم من الإعلام ولا نمتلك ملاعب ضخمة لتحصيل رسوم الفعاليات على البوابات.