رئيس اتحاد إسواتيني لكرة القدم بيتر سيميلان يلتقي بجياني إنفانتينو في باريس

رئيس FIFA يلتقي بنظيره رئيس اتحاد إسواتيني لكرة القدم في العاصمة الفرنسية باريس

تشهد كرة القدم في المنطقة تطوراً بفضل الدعم المقدّم من برنامج FIFA Forward ومخطط FIFA لتطوير المواهب

تُوجد خطة تستهدف "إسعاد محبي كرة القدم في هذا البلد"

استقبل رئيس FIFA جياني إنفانتينو نظيره رئيس إتحاد إسواتيني لكرة القدم بيتر سيميلان في مكتب FIFA في بالعاصمة الفرنسية باريس لمناقشة التقدم المُحرز على مستوى كرة القدم في الدولة الأفريقية.

وقال السيد إنفانتينو "لقد تشرّفت اليوم بلقاء السيد بيتر سيميلان، رئيس إتحاد إسواتيني لكرة القدم في مكتب FIFA في باريس."

وأضاف "أجرينا مناقشة بنّاءةً ومنفتحة للغاية حول الوسائل التي يُمكن أن يقدّم FIFA من خلالها الدعم لمواصلة تطوير كرة القدم في إسواتيني، سواء من خلال برنامج FIFA Forward أو مخطط FIFA لتطوير المواهب." وتابع "لقد أخبرني الرئيس سيميلان أيضاً بمخططات اتحاد إسواتيني لكرة القدم لتطوير كرة القدم للسيدات في بلاده."

ودعم برنامج FIFA Forward إنشاء مركز كالانجا التقني المصمم على أحدث طراز في منطقة سيتكي عام 2019. كما تم، خلال العام نفسه، تنفيذ أول دورة تدريبية طبية ضمن برنامج FIFA Forward، والتي استهدفت تسليط الضوء على أحدث الأساليب العلاجية المتعلقة بإصابات كرة القدم إلى جانب الخدمات الطبية والمستلزمات الخاصة بالبطولات.

ويهدف مخطط FIFA لتطوير المواهب إلى مساعدة الاتحادات الأعضاء في الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة، ويحرص على منح جميع اللاعبين الموهوبين فرصةً للتطوّر واكتشاف أنفسهم في الوقت نفسه.

وأردف السيد إنفانتينو "لقد تحدثنا حول ما يمكننا فعله لتطوير الملاعب الموجودة في إسواتيني؛ حتى يتمكّن هذا البلد من استضافة المباريات الدولية مجدداً، وهو ما من شأنه أن يُدخِل السرور على قلوب مواطني إسواتيني المحبّين لكرة القدم."

وتابع أيضاً "إن FIFA ملتزم بدعم جميع الاتحادات التي تحمل عضويته، وسنواصل العمل مع الرئيس سيميلان وفريقه لمواصلة الارتقاء بمستوى كرة القدم في إسواتيني."

وقال السيد سيميلان "كانت مقابلة رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو مهمةً للغاية، وأود أن أشكره لأنه خصّص جزءاً من وقته من أجلي ومن أجل إسواتيني رغم جدول أعماله المزدحم."

رئيس اتحاد إسواتيني لكرة القدم بيتر سيميلان 01:15

"وأضاف "إسواتيني بلد صغير مجاور لجنوب أفريقيا، وقد ساعد FIFA هذا البلد كثيراً حتى في الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية. إذ استطعنا تشييد عددٍ من الملاعب لتطوير اللاعبين الشباب في جميع المقاطعات الأربعة، وذلك من خلال مشروع برنامج FIFA Forward.

وقد ازدادت شعبية كرة القدم في الدولة التي وصلت إلى نصف نهائي كأس COSAFA أربع مرات حتى الآن، آخرها في عام 2021، لكن لا يزال يتعيّن تحقيق المزيد من التقدّم."

وتابع السيد سيميلان بقوله "باتت كرة القدم تُمارس في جميع أنحاء البلاد. لقد أطلعت السيد رئيس FIFA على مُستجدات الوضع ووجّهت له الشكر على الدعم المقدّم في تطوير البنية التحتية، كما عرضت عليه التحديات التي نواجهها."