مناقشات حول مواضيع تطوير كرة القدم مع رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ونظيره في اتحاد بوتسوانا لكرة القدم ماكلين ليتشويتي في باريس لمناقشة تطوير كرة القدم في الدولة الإفريقية بمساعدة برنامج FIFA Forward. وتُعد بوتسوانا من أوائل المستفيدين من الاتحادات الأعضاء من برنامج FIFA Forward المعني بتطوير كرة القدم، وذلك تمثّل في افتتاح ملعب اصطناعي جديد في مركز ليكيدي لكرة القدم لتستخدمه المنتخبات الوطنية وكذلك الأندية وفرق الشباب. وقال رئيس FIFA "كان من دواعي سروري مقابلة رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم ماكلين ليتشويتي، حيث أشاد بالجهود التي يبذلها اتحاد بوتسوانا لكرة القدم لجعل كرة القدم متاحة للجميع، وبالأخص الجهود المتعلّقة بتطوير كرة القدم للسيدات في البلاد."

وحصد منتخب بوتسوانا للرجال ست نقاط من أربع مباريات للمجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ‏26 FIFA™، بينما تأهّل منتخب السيدات لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 في المغرب بعد فوزهم في الجولة الثانية للتصفيات. وأضاف رئيس FIFA "لقد ناقشنا برنامج FIFA Forward ومخطط FIFA لتطوير المواهب واللذان يساعدان اتحادات الأعضاء لدينا على تطوير اللاعبين الشباب وتحقيق إمكاناتهم ويُمكنه دعم نموهم." وأضاف "لطالما تحدّثنا عن خلق فرص لعب أكثر للمنتخبات الوطنية وهو أحد أهداف FIFA الإستراتيجية، وكرّرت للرئيس ليتشويتي أنه يُمكنه دائماً الاعتماد على دعم FIFA في المستقبل. أتطلّع لرؤية منتخب الحمير الوحشية في البطولات العالمية في المستقبل."