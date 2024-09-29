رئيس FIFA يحثّ الجماهير على الحضور والاستمتاع بمشاهدة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

ستكون النسخة الجديدة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة في عام 2025 النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ بطولات كرة القدم للأندية وستشهد مشاركة 32 نادياً

إنفانتينو في نيويورك "نحتاج إلى الفعاليات التي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتقرّب بينهم"

رئيس FIFA يقول إن الشراكة مع غلوبال سيتيزن تمثّل فرصة لـ"تغيير العالم تغييراً حقيقياً وإيجابياً"

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن كأس العالم للأندية FIFA 2025 ستكون فرصة مثالية لـ"التقريب بين الناس"، عقب الكشف عن الملاعب الاثني عشر التي ستستضيف النسخة التاريخية من البطولة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً وبحضور الرئيس التنفيذي لمنظمة غلوبال سيتيزن هيو إيفانز، وأحد سفراء المنظمة هيو جاكمان.

وقد تم الكشف عن ملاعب الولايات المتحدة التي ستستضيف المباريات الـ63 لأول بطولة لكأس العالم للأندية لكرة القدم FIFAÔ في حُلتها الجديدة، وجاء ذلك خلال فعاليات مهرجان غلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك وسط حضور جماهيري غفير.

FIFA Club World Cup 2025™ host cities unveiled in Times Square 02:31

وقال إنفانتينو للجماهير إن البطولة لن تكون أضخم حدث كروي يُنظم في الولايات المتحدة فحسب، بل ستمثّل أيضاً مناسبة توحّد خلالها لعبتنا الجميلة العالم بأسره متجسداً في الأندية الممثلة للاتحادات القارية العالمية الستة التي تنافس للظفر بالكأس.

وأضاف رئيس FIFA "تعالوا لتحظوا بالمرح والمتعة، سيأتي الملايين من المشجعين لحضور البطولة، وسيدركون أن أحد الأشياء التي تميز أمريكا هي أن ملاعبها صُممت لكي تتيح للناس الاستمتاع بقضاء أوقاتهم فيها. ذلك أنهم لا يذهبون لمشاهدة المباريات ثم يغادرون بعد انتهائها فحسب، بل يمكنهم البقاء في الملاعب لساعات وساعات، وأعتقد أن هذا ما نحتاج إليه بالتحديد.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان غلوبل سيتيزن 2024 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hugh Jackman speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino, Hugh Jackman, Gayle King, Hugh Evans and DJ Khaled speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 03 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino, Hugh Jackman, Gayle King, Hugh Evans and DJ Khaled speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 05 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 06 / 08 Global Citizen Festival 2024 & FCWC25 Venue Announcement 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hugh Jackman speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino gives an interview at the Global Citizen Festival 2024 Next

“فنحن نحتاج إلى الفعاليات التي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتقرّب بينهم." وأردف أيضاً "سيتسنى لنا ذلك خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA العام القادم، والتي سيشارك فيها أفضل 32 نادياً من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا. وبعدها بعام واحد في كأس العالم للمنتخبات الوطنية FIFA، والتي سيشارك فيها 48 منتخباً. ستجمع هذه المناسبات الناس وتقرّب بين الجماهير؛ إذ سيحضر ما لا يقل عن 5 إلى 10 ملايين شخص إلى البلدان المستضيفة لهاتين البطولتين للاحتفال بكرة القدم في جوٍ يسوده الوئام والسلام، وهذا ما نحتاج إليه حقاً."

وبعد ذلك، زار السيد إنفانتينو ميدان تايمز سكوير في حي مانهاتن بوسط مدينة نيويورك لمشاهدة الإعلان عن المدن المستضيفة على الشاشات العملاقة للساحة الشهيرة.

الكشف عن المدن المضيفة لكأس العالم للأندية 2025™ في تايمز سكوير Previous 01 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 02 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 03 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 04 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 05 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 06 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 07 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards 08 / 08 FIFA Club World Cup 2025™ host cities announced on Times Square billboards Next

كما أعلن FIFA عن عقد شراكة مع منظمة غلوبال سيتيزن؛ وبموجب هذه الشراكة ستحصل منظمة المناصرة الدولية، التي تستهدف القضاء على الفقر المدقع، على حقوق إنتاج أول عرض احتفالي يُقام بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026، والذي سيستضيفه ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.

وعلاوةً على ذلك، ستتضمن الشراكة التي ستمتد على مدار أربع سنوات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA 2025، ما يعني أن جماهير كرة القدم في كل مكان ستتمكن من دعم جهود غلوبال سيتيزن من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأشخاص، مثل المساهمة في ضمان توفير فرص التعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم

“وأوضح رئيس FIFA: "نستطيع تغيير العالم على نحو إيجابي حقاً إذا وحّدنا جهودنا؛ إذ يمكننا دعم رسالة غلوبال سيتيزن، كما نستطيع التعاون معاً لتنفيذ مبادرات جديدة."

وأضاف "ستنتج غلوبال سيتيزن العرض الاحتفالي الأول من نوعه الذي سيُنظم بين شوطي المباراة النهائية هنا في ملعب نيويورك نيوجيرسي عام 2026، كما سنعلن عن عدد من الأنشطة المشتركة الأخرى لدمج جهود اللعبة الشعبية الأولى في العالم بالعمل الرائع الذي تؤديه منظمة غلوبال سيتيزن للعالم بأسره. فنحن نريد القضاء على الفقر المدقع، ونريد توفير فرص التعليم للجميع، وهذه الأهداف جزء لا يتجزأ من هويتنا في FIFA، ومن الناحية الاستراتيجية، فإنني سعيد وفخور للغاية بإبرامنا لهذه الشراكة.