جياني إنفانتينو يحضر احتفالية مئة سنة على تأسيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم

أعرب رئيس FIFA عن تقديره للإرث الكروي العريق والغني لبلغاريا

حضرت الحفل كوكبة من أساطير كرة القدم البلغارية يتقدمهم خريستو ستويتشكوف

تأهلت بلغاريا لسبع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA 1994™ وبلغت نصف نهائي 1994

خلال حضوره لحفل أُقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم في العاصمة صوفيا، أعرب رئيس FIFA عن تقديره للإرث الكروي العريق والغني لبلغاريا، بما في ذلك التأهل لسبع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™.

وتوجّه بخطابه إلى رئيس الاتحاد البلغاري للعبة جورجي إيفانوف، شاكراً اللاعب السابق الذي مثّل المنتخب الوطني في 34 مباراة دولية، على حسن الضيافة، ومؤكداً على قناعته بأن بانتظار المستديرة الساحرة في البلاد مستقبل مشرق، بفضل خطط الاتحاد للنهوض باللعبة، ورفع نسبة المشاركة في أوساط فئة الشباب والشابات.

وأتى هذا الاحتفال بعد 30 سنة من أهم إنجازات الكرة البلغارية والمتمثل ببلوغ نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA 1994™ التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل أداء تُرفع له القبعات لفريق يتقدّمه النجم خريستو ستويتشكوف، الذي أنهى المنافسات متقاسماً صدارة قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف.

وحضر الحفل رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات الكروية من بينها ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA. كما ضمّ وفد FIFA يوري دجوركاييف كبير مستشاري FIFA لشؤون كرة القدم، وإلخان مامادوف رئيس قسم الاتحادات الأعضاء بـFIFA.

وقال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "تتمتع بلغاريا بإرث كروي مذهل، ولا تزال حاضرة في أذهان الجميع ذكرى المشاركة في كأس العالم FIFA 1994 بقيادة خريستو ستويتشكوف، الذي تقاسم صدارة قائمة أفضل الهدافين في تلك النسخة، وكذلك ذكريات لاعبين مثل يوردان ليتشكوف وإميل كوستادينوف، وغيرهم من كبار اللاعبين البلغاريين".

وكان جورجي إيفانوف قد انتُخب رئيساً للاتحاد البلغاري لكرة القدم في مارس/آذار 2024، والتقى برئيس FIFA في أغسطس/آب الماضي، حيث استعرضا خطط البلاد لتحفيز الأطفال على الانخراط في اللعبة.

وأردف إنفانتينو: "شهدت كرة القدم البلغارية الكثير من النجاحات، وتنجب باستمرار فتيات وفتيان يستمتعون باللعبة. يبدو مستقبل اللعبة الذي يعمل عليه الاتحاد البلغاري لكرة القدم مشرقاً، وأنا متأكد من أن السنوات المئة المقبلة ستكون رائعة في هذا البلد العظيم".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر احتفالات الذكرى المئوية للاتحاد البلغاري لكرة القدم Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the opening of the centenary of the Bulgarian Football Union's (BFU) centenary, before the gala dinner. 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov at the centenary celebrations of the Bulgarian Football Union (BFU) 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino and President of Bulgaria Rumen Radev during the Gala Dinner as part of 100th Anniversary Bulgarian Football celebrations 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino recalls historical moments of the Bulgarian national team at the FIFA World Cup 1994 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo with traditional Bulgarian dancers who performed during the centenary event 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino watching the show, before the gala dinner, together with President of the Republic of Bulgaria Rumen Radev, BFU President Georgi Ivanov and UEFA President and FIFA Vice-President Aleksander Čeferin. 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino is greeted by Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov at the Gala Dinner as part of 100th Anniversary Bulgarian Football celebrations 10 / 10 Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov, FIFA President Gianni Infantino, Bulgarian Football Union Vice-President Atanas Furnadzhiev and FIFA Legend Hristo Stoichkov Next