جياني إنفانتينو يحضر احتفالية مئة سنة على تأسيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم

أعرب رئيس FIFA عن تقديره للإرث الكروي العريق والغني لبلغاريا
حضرت الحفل كوكبة من أساطير كرة القدم البلغارية يتقدمهم خريستو ستويتشكوف
تأهلت بلغاريا لسبع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA 1994™ وبلغت نصف نهائي 1994
خلال حضوره لحفل أُقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم في العاصمة صوفيا، أعرب رئيس FIFA عن تقديره للإرث الكروي العريق والغني لبلغاريا، بما في ذلك التأهل لسبع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™.
وتوجّه بخطابه إلى رئيس الاتحاد البلغاري للعبة جورجي إيفانوف، شاكراً اللاعب السابق الذي مثّل المنتخب الوطني في 34 مباراة دولية، على حسن الضيافة، ومؤكداً على قناعته بأن بانتظار المستديرة الساحرة في البلاد مستقبل مشرق، بفضل خطط الاتحاد للنهوض باللعبة، ورفع نسبة المشاركة في أوساط فئة الشباب والشابات.
وأتى هذا الاحتفال بعد 30 سنة من أهم إنجازات الكرة البلغارية والمتمثل ببلوغ نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA 1994™ التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل أداء تُرفع له القبعات لفريق يتقدّمه النجم خريستو ستويتشكوف، الذي أنهى المنافسات متقاسماً صدارة قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف.
وحضر الحفل رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات الكروية من بينها ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA. كما ضمّ وفد FIFA يوري دجوركاييف كبير مستشاري FIFA لشؤون كرة القدم، وإلخان مامادوف رئيس قسم الاتحادات الأعضاء بـFIFA.
وقال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "تتمتع بلغاريا بإرث كروي مذهل، ولا تزال حاضرة في أذهان الجميع ذكرى المشاركة في كأس العالم FIFA 1994 بقيادة خريستو ستويتشكوف، الذي تقاسم صدارة قائمة أفضل الهدافين في تلك النسخة، وكذلك ذكريات لاعبين مثل يوردان ليتشكوف وإميل كوستادينوف، وغيرهم من كبار اللاعبين البلغاريين".
وكان جورجي إيفانوف قد انتُخب رئيساً للاتحاد البلغاري لكرة القدم في مارس/آذار 2024، والتقى برئيس FIFA في أغسطس/آب الماضي، حيث استعرضا خطط البلاد لتحفيز الأطفال على الانخراط في اللعبة.
وأردف إنفانتينو: "شهدت كرة القدم البلغارية الكثير من النجاحات، وتنجب باستمرار فتيات وفتيان يستمتعون باللعبة. يبدو مستقبل اللعبة الذي يعمل عليه الاتحاد البلغاري لكرة القدم مشرقاً، وأنا متأكد من أن السنوات المئة المقبلة ستكون رائعة في هذا البلد العظيم".
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر احتفالات الذكرى المئوية للاتحاد البلغاري لكرة القدم
01/10
FIFA President Gianni Infantino speaks at the opening of the centenary of the Bulgarian Football Union's (BFU) centenary, before the gala dinner.
02/10
FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov at the centenary celebrations of the Bulgarian Football Union (BFU)
وبفضل دعم برنامج FIFA Forward، سعى الاتحاد الوطني للعبة إلى رفع مستوى شعبية كرة القدم في البلاد بدءاً بفئة البراعم وصولاً إلى الفئات العمرية الأخرى، وذلك من خلال استحداث سلسلة من المجمعات الكروية المصغرة في مختلف أرجاء البلاد، منها ثلاثة في صوفيا وفيدين وكازانلاك. وتشمل هذه المَرافق أرضيات لعب بشعب اصطناعي متاحة طوال السنة، وتهدف لرفع مستوى المشارَكة في الفئة العمرية بين خمس وتسع سنوات، وإتاحة منشآت كروية تتمتع بالجودة للمدارس وفرق الفتيات. كما تم تجهيز هذه المجمعات بأضواء كاشفة، ومدرجات جديدة أو مجددة وغرف لتبديل الملابس، ومكاتب وغرف للاجتماعات.