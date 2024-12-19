رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران

يشيد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالتطور الذي حدث في إمكانية ممارسة كرة القدم بالنسبة للمشجعات الإناث في إيران

أسفرت مشاركة FIFA عن قرار بالسماح للمشجعات الإناث فقط بحضور مباراة في دوري المحترفين الإيراني في 16 ديسمبر

"مثال حي لشمول لعبتنا وإتاحتها للجميع للاستمتاع بها" - صرح بهذا السيد إنفانتينو بعد أن حضرت 45000 مشجعة مباراة سباهان أصفهان ضد برسبوليس

عبّر رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن تفاؤله بعد حضور حشد من النساء فقط، بلغ عددهن 45000 متفرجة، مباراة في دوري المحترفين الإيراني في أصفهان بإيران، معتبرًا إياها خطوة مهمة أخرى لجعل كرة القدم أكثر شمولاً في الدولة الغرب آسيوية، بدعم من مشاركة FIFA المستمرة.

أقيمت المباراة يوم الاثنين، 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، في ملعب نقش جهان - حيث فاز سباهان على برسبوليس 2-1 - بعد قرار أصدرته العام الماضي اللجنة التأديبية لاتحاد إيران لكرة القدم (FFIRI) بإقامة مباراة الرجال (ذهابًا وإيابًا) بحضور النساء حصريًا.

“وقال رئيس FIFA: "سعدت جدًا بمعرفة خبر حضور حوالي 45000 امرأة وفتاة في ملعب نقش جهان في أصفهان لمباراة الدوري الإيراني الممتاز بين سباهان وبرسبوليس في وقت سابق من هذا الأسبوع". "كان FIFA على اتصال دائم بالسلطات في إيران لعدة سنوات لبحث إمكانية حضور النساء والفتيات لمباريات كرة القدم، وبعد ديربي طهران العام الماضي بين برسبوليس واستقلال حيث حضرت 3000 امرأة وفتاة، يأتي هذا التطور الأخير في الأحداث كمثال حي أن لعبتنا شاملة ومتاح للجميع الاستمتاع بها.

"أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المعنيين الذين جعلوا هذا ممكنًا، بما في ذلك السلطات المحلية وزملائنا في اتحاد إيران لكرة القدم بقيادة رئيس الاتحاد مهدي تاج، وأتطلع إلى رؤية المزيد من النساء والفتيات ينلن فرصة حضور مباريات كرة القدم بانتظام في المستقبل".

لقد تزايد حضور المشجعات في مباريات كرة القدم في إيران منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما حضرت آلاف النساء والفتيات مباراة دولية لمنتخب الرجال في إيران لأول مرة منذ 40 عامًا. قبل ديربي طهران بين برسيبوليس واستقلال في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، حضرت النساء والفتيات مباراة تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بين إيران والعراق في يناير/كانون الثاني 2022، بالإضافة إلى مباراة الدوري المحلي في أغسطس/آب 2022. وفي وقت سابق في هذا الموسم، حضرت النساء والفتيات مباريات الدوري الوطني خارج العاصمة الإيرانية طهران لأول مرة، وبالتحديد في أراك وبندر أنزلي وقزوين وسيرجان.

يعكس هذا التزام اتحاد إيران لكرة القدم المستمر، بالتشاور الوثيق مع FIFA، بضمان حصول جميع النساء والفتيات على تذاكر الدخول إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد. يقول رئيس FIFA إن التعاون بين FIFA واتحاد إيران لكرة القدم أمر حيوي لتعزيز الشمولية في كرة القدم في إيران وفقًا لقوانين FIFA، التي تحدد موقف المنظمة الحاكمة العالمية في مكافحة جميع أشكال التمييز.