كيفن لامور ينضمّ إلى FIFA كمدير تنفيذي للعمليات

يسرّ FIFA الإعلان عن تعيين كيفن لامور في منصب المدير التنفيذي للعمليات بدءاً من اليوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني. يحمل لامور الجنسيتين الفرنسية والسويسرية، وسبق له أن شغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي انضمّ إلى كوادره عام 2007.

وسيشمل منصب لامور مع FIFA مهمة الإشراف على عدد من الإدارات الأساسية والفرعية، ولا سيما التدقيق والاستشارات، والتواصل، والشؤون المالية، والشؤون القانونية والامتثال للقوانين، والاتحادات الوطنية، والموارد البشرية والتكنولوجيا والعمليات، وعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية، والمسؤولية الاجتماعية، وذلك في المواقع الثلاثة: زيورخ وباريس وميامي.

وفي تعليقه على هذا التعيين الجديد، قال ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA: "يحظى كيفن باحترام كبير في عالَم كرة القدم، وسيجلب معه خبرة عريضة اكتسبها من العمل لحوالي عقدين من الزمن في الإدارة المشهود لها لكرة القدم. كما أودّ أن أتوجه بالشكر الجزيل لألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتيودور تيودوريديس الأمين العام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الانتقال السلس والودي لإفساح المجال أمام كيفن لدعم FIFA".